Nintendo Switch - YouTuber bringt Xbox Adaptive Controller auf der Hybridkonsole zum Laufen

Ein YouTuber hat es geschafft, den Xbox Adaptive Controller mit der Nintendo Switch zu verbinden. In einem Video zeigt er den Vorgang, der allerdings nicht ganz so einfach nachzumachen scheint.

Microsoft hat vor einiger Zeit einen sogenannten Xbox Adaptive Controller auf den Markt gebracht. Der Controller soll Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen in der Bewegung dabei helfen, trotzdem an der Xbox oder dem PC spielen zu können. Im Fokus liegen hier die unzähligen Möglichkeiten, mit denen der Controller individuell angepasst werden kann. Insgesamt verfügt die Peripherie über 19 Ports, die mit einem Endgerät eines Drittanbieters verbunden werden können.

Adaptive Controller mit der Nintendo Switch verbinden?

Trotz der hochgradigen Anpassbarkeit ist es dem Controller nicht gestattet, dem Windows- respektive Xbox-Kosmos auf offiziellem Wege zu verlassen. Doch ein findiger YouTuber hat es nun geschafft, den Controller mit der Nintendo Switch zu verbinden.

MyMateVince hat dafür einen Mayflash Magic-NS Wireless Controller verwendet, der günstig auf Amazon zu haben ist und die Nintendo Switch mit dem Xbox Adaptive Controller kommunizieren lässt. Zudem erklärt er noch ein paar technische Einzelheiten zu den unterschiedlichen Kontrolleinheiten der Nintendo Switch und der Xbox One. Ganz so einfach scheint es am Ende nicht zu sein, allerdings werden es die technikaffinen Bastler unter euch sicher nachstellen können. Womöglich wird es in Bälde noch einfachere Wege geben. Aber vielleicht wird es in der Zukunft auch eigene Peripherie in dieser Art von Nintendo und Sony geben. Das bleibt vorerst abzuwarten.

