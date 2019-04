Nintendo Switch - Weiterhin auf Erfolgskurs, überholt nun das Nintendo 64

Nintendo hat frische Verkaufszahlen zur Nintendo Switch veröffentlicht. Die neue Hybridkonsole konnte sich über 34 Millionen Mal absetzen und überholte mittlerweile sogar das kultige Nintendo 64.

Der neueste Geschäftsbericht von Nintendo offenbart die aktuellen Hardware-Verkaufszahlen der Nintendo Switch. So erweist sich die Hybridkonsole als großer Erfolg – im Zeitraum seit dem Marktstart bis zum 31. März 2019 gingen 34,74 Millionen Einheiten über die Ladentheken. Allein im letzten Geschäftsjahr von April 2018 bis März 2019 verkaufte Nintendo 16,95 Millionen Nintendo Switch-Konsolen weltweit.

Nintendo Switch Großer Sale bei Amazon: Spiele, Online und DLC stark reduziert!

Nintendo Switch schlägt das kultige Nintendo 64

Damit überholt die Nintendo Switch nun eine andere kultige Nintendo-Konsole, nämlich das Nintendo 64. Diese kam in ihrer gesamten Lebenszeit auf 32,93 Millionen verkaufte Einheiten. Das nächste hauseigene System, das es nun zu überholen gilt, wäre das noch ältere Super Nintendo mit 49,10 Millionen verkauften Einheiten.

Für das aktuelle Geschäftsjahr, das bis zum 31. März 2020 geht, will Nintendo weitere 18 Millionen Nintendo Switch-Konsolen verkaufen. Dafür sollen zahlreiche Videospiel-Titel sorgen, die uns im Laufe des Jahres noch erwarten: Unter anderem stehen Pokémon Schwert und Schild, Animal Crossing, The Legend of Zelda: Link’s Awakenin, Luigi’s Mansion 3, Astral Chain und weitere große Titel an.

Insgesamt verzeichnet Nintendo im nun abgelaufenen Geschäftsjahr ein Betriebsergebnis von umgerechnet etwa 1,5 Milliarden Euro, ein Plus von 39 Prozent zum Vorjahr. Der Nettoumsatz liegt bei 9,6 Milliarden Euro, was einen Anstieg von 13,7 Prozent zum Vorjahr darstellt.

Super Mario Maker 2 Konkretes Erscheinungsdatum steht fest, limitierte Edition angekündigt

Switch stark, 3DS schwächelt

Die Verkäufe des Nintendo 3DS büßen dagegen ein. Alle verfügbaren Nintendo 3DS-Modelle konnten sich zusammengezählt im letzten Geschäftsjahr „nur“ 2,55 Millionen Mal verkaufen. Der Handheld ist aber dennoch ein Erfolg für Nintendo, immerhin kommt die Nintendo 3DS-Familie kumulativ auf 75,08 Millionen verkaufte Einheiten. Für das aktuelle Geschäftsjahr wird eine weitere verkaufte Million Nintendo 3DS-Konsolen erwartet. Eigene Spiele plant Nintendo anscheinend zwar nicht mehr für den aussterbenden Handheld, die aktuelle Spielebibliothek ist dennoch prall gefüllt.

Was die Software-Verkäufe betrifft, so konnte Nintendo im vergangenen Geschäftsjahr 118,55 Millionen Nintendo Switch-Spiele an die Fans bringen, beim Nintendo 3DS sind es immerhin noch 13,22 Millionen Software-Einheiten. Die Prognose für das aktuell laufende Geschäftsjahr beläuft sich auf weitere 125 Millionen verkaufte Nintendo Switch-Spiele und weitere 5 Millionen Nintendo 3DS-Spiele.

Luigi's Mansion 3 Offiziell angekündigt, kommt 2019 für Nintendo Switch

Die Top 10-Millionenseller

Diese 10 Spiele konnten sich bislang am besten für die Nintendo Switch und für den Nintendo 3DS verkaufen. Es handelt sich ausschließlich um Millionenseller:

Nintendo Switch

Mario Kart 8 Deluxe: 16,69 Millionen Super Mario Odyssey: 14,44 Millionen Super Smash Bros. Ultimate: 13,81 Millionen The Legend of Zelda: Breath of the Wild: 12,77 Millionen Pokémon: Let's Go, Pikachu!/Pokémon: Let's Go, Evoli!: 10,63 Millionen Splatoon 2: 8,7 Millionen Super Mario Party: 6,4 Millionen New Super Mario Bros. U Deluxe: 3,31 Millionen 1-2-Switch: 2,97 Millionen Mario Tennis Aces: 2,64 Millionen

Nintendo 3DS

Mario Kart 7: 18,26 Millionen Pokémon X/Pokémon Y: 16,39 Millionen Pokémon Sonne/Pokémon Mond: 16,15 Millionen Pokémon Omega Rubin/Pokémon Alpha Saphir: 14,19 Millionen New Super Mario Bros. 2: 13,16 Millionen SUPER MARIO 3D LAND: 12,5 Millionen Animal Crossing: New Leaf: 12,21 Millionen Super Smash Bros. for Nintendo 3DS: 9,49 Millionen Pokémon Ultra Sonne/Pokémon Ultra Mond: 8,37 Millionen Tomodachi Life: 6,45 Millionen