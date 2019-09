Nintendo Switch - Die Switch Lite erhält eine offizielle Schutzhülle

Wer mit dem Gedanken spielt, sich die neue Nintendo Switch Lite zu kaufen, sollte vielleicht auch in Erwägung ziehen, diese mit der offiziellen Schutzhülle vor Kratzern zu bewahren.

Am 20. September 2019 erscheint die neue Nintendo Switch Lite, eine abgespeckte Version der Switch, die dafür gedacht ist, als klassischer Handheld auf Reisen genutzt zu werden. Da aber gerade wenn man als Besitzer viel unterwegs ist, die Gefahr steigt, das 230 Euro teure Stück zu zerkratzen, sollte jeder Käufer ernsthaft darüber nachdenken, diese mit einer Schutzhülle vor Schaden zu bewahren.

Offizielle Schutzhülle

Ein sogenanntes Flip Case wurde von Nintendo nun auf ihrer offiziellen Seite angekündigt, wo das gute Stück mit 3.758 Yen gelistet ist, also knapp 32 Euro. Diese Schutzhülle kann beim Spielen einfach aufgeklappt werden, ohne komplett von der Konsole getrennt werden zu müssen. Auf den Bildern macht das Case einen soliden Eindruck, auch wenn es noch einige offene Fragen zum Komfort gibt.

Nintendo Switch Frische Eindrücke zur Nintendo Switch Lite von der gamescom 2019

So ist bis jetzt nicht bekannt, wie viel die Hülle für die Switch Lite wiegen wird, wie gut sie gegen Stoßschaden schützt und so weiter. Was wir jedoch bereits wissen, ist das japanische Erscheinungsdatum. Leider erscheint das offizielle Flip Case nicht am Veröffentlichungstag von Nintendos neuer Handheld-Konsole, sondern erst am 01. November 2019. Für den europäischen Markt gibt es noch keinen Release, doch dürfte dies nur eine Frage der Zeit sein.

Nintendo Switch Lite

Bei dieser Konsole handelt es sich um eine kleinere, leichtere und kostenreduzierte Version der Switch, die sich nicht mit einem externen Bildschirm verbinden lässt. Das Gerät verfügt genau wie das Originalmodell über einen 32 GB internen Flash-Speicher des Typs LPDDR4 und hat ebenfalls eine Auflösung von 1280x720 Pixel und eine Bildwiederholungsrate von 60Hz.

Nintendo Switch Versus Nintendo Switch Lite: Unterschiede, Features und was ihr beim Kauf beachten müsst

Der Flüssigkristallbildschirm des Geräts misst jedoch nur noch 5,5 Zoll und die HD-Rumble-Funktion und die Infrarot-Kamera wurden entfernt. Außerdem sind die Joy-Con der Lite nicht abnehmbar und stattdessen nun fest mit der Konsole verbunden. Über die Akkulaufzeit ist noch nicht viel bekannt, doch soll diese länger sein als bei dem Originalmodell.