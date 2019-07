Nintendo Switch - Spezielle Pokémon-Version der Nintendo Switch Lite angekündigt

Neben den normalen Farbvarianten erscheint die Nintendo Switch Lite noch in einem speziellen „Pokémon Schwert und Schild“-Design. Dabei sind die Legendären Pokémon Zacian und Zamazenta auf der Rückseite zu sehen.

Heute ließ Nintendo die Katze aus dem Sack und kündigte überraschend die Nintendo Switch Lite an. Gerüchte über die kompaktere Nintendo Switch fanden schon vor geraumer Zeit den Weg ins Netz, nun ist es allerdings offiziell.

Nintendo Switch Lite mit Zacian und Zamazenta-Design

Die neue Nintendo Switch Lite erscheint am 20. September 2019 im Handel und wird in drei Standardfarben angeboten: Gelb, Grau und Türkis. Zusätzlich veröffentlicht Nintendo aber noch eine spezielle Version der Nintendo Switch – nämlich in einem Design zu Pokémon Schwert und Schild.

Die Pokémon-Version der Nintendo Switch Lite erscheint erst kurz vor den beiden Editionen am 08. November 2019. Die Spiele selbst sind erst eine Woche später, ab dem 15. November 2019, im Handel erhältlich. Dementsprechend wird allem Anschein nach keines der Spiele im Karton der neuen Nintendo Switch Lite zu finden sein.

Diese besondere Version der Handheld-Konsole ist in einem hellen Grauton gehalten, mit Knöpfen und Sticks in Rot und Blau. Die Rückseite zieren die Pokémon Zacian und Zamazenta. Sie kostet wie alle anderen Modelle der Nintendo Switch Lite 199 Dollar.