Nintendo Switch - Das sagt Nintendo zu den Gerüchten um neue Switch-Modelle

Werden wir bald neue Switch-Modelle kaufen können? Zwar gibt es schon seit längerer Zeit diverse Gerüchte und Spekulationen, Nintendo kommentierte die vermeintlichen Hinweise bislang aber nicht. Nun gibt es ein offizielles Statement des japanischen Konsolenherstellers.

Die Nintendo Switch ist am 03. März 2017 veröffentlicht worden und feiert seitdem einen riesigen Erfolg. Da ist es kein großes Geheimniss, dass weitere Modell folgen könnten, die für unterschiedliche Einsatzzwecke gedacht sind.

Eine offizielle Bestätigung einer möglichen Mini-Version gibt es bislang seitens der Japaner zwar nicht, die Hinweise auf ein neues Konsolen-Modell mehren sich in den letzten Wochen jedoch.

Nintendo kommentiert die Gerüchte

Im Rahmen der 79. Hauptversammlung hat sich Nintendo zu den Gerüchten zu Wort gemeldet und erklärt:

„Wir erkennen an, dass es Berichte [darüber] gegeben hat. Die Beantwortung von Gerüchten und Spekulationen würde unseren Kunden die Überraschung nehmen und für alle unsere Aktionäre unrentabel sein. Darauf haben wir keine Antwort. Generell führen wir immer die Entwicklung neuer Hardware durch.“

© Nintendo

Es gibt also weder eine offizielle Bestätigung, noch ein Dementi. Die Zeichen und Hinweise weisen nichtsdestotrotz weiterhin daraufhin, dass uns in den nächsten Monaten neue Nintendo-Hardware bevorsteht. Möglicherweise werden in den Händlerregalen sogar gleich zwei neue Versionen der Nintendo Switch stehen.

Das eine Modell könnte deutlich leistungsstärker als das Basismodell sein, während Nintendo außerdem eine abgespeckte Fassung der Switch auf den Markt bringt. Möglicherweise wird hier die Dockingstation fehlen, da diese Version ausschließlich für unterwegs gedacht ist.

Seid ihr mit eurer Nintendo Switch zufrieden oder würdet ihr euch über ein wenig mehr Power bei der Hybrid-Konsole freuen? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.

Nintendo Switch Nächster Meilenstein: In Japan nun häufiger verkauft als die PlayStation 4