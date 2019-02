Nintendo Switch - Resident Evil 0, 1 und 4 haben einen Release-Termin

Für Nintendo Switch naht Nachschub aus dem Survival-Horror-Genre. Die HD-Remaster von Resident Evil 0, 1 und 4 haben einen Release-Termin, jedoch wird es die Games in Europa nur zum Download geben.

1996 setzte Capcom mit Resident Evil im Bereich des Survival-Horrors neue Standards, das sechs Jahre später für den GameCube veröffentlichte Remake wird heute noch als Beispiel für eine gelungene Neuauflage eines Klassikers angeführt.

Im vergangenen Oktober kündigte Capcom an, dass die HD-Remaster sowohl des Remakes als auch von Resident Evil 0 und Resident Evil 4 für Nintendo Switch erscheinen sollen. In einem Tweet hat Capcom den Release-Termin für alle drei Titel auf den 21. Mai datiert, Vorbestellungen werden ab dem 28. Februar möglich sein.

Nintendo Switch Resident Evil 1, 0 und 4 erscheinen 2019 für Switch

Wieder einmal nur digitale Releases für Europa

In einem weiteren Tweet stellte Capcom klar, dass die drei Titel in Europa nur separat als Download im eShop erscheinen werden. In Nordamerika wird man hingegen die Resident Evil Origins Collection als Retail-Version veröffentlichen, in der sich Resident Evil und Resident Evil 0 befinden.

Mit dem Release im eShop schließt sich der Kreis, denn Resident Evil 0, 1 und 4 erschienen zuerst auf einer Plattform von Nintendo, dem GameCube, und waren zunächst als Exklusivtitel geplant. Mit der Veröffentlichung für Switch sind die HD-Remaster der Titel erstmals auf einem Nintendo-System verfügbar.