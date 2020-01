Nintendo Switch - Pro-Modell: Release und Preis laut Analyst in Aussicht

Abermals spricht ein Analyst von einer Nintendo Switch Pro. Neben einigen Spezifikationen und einer Vorhersage bezüglich des Release-Datums sowie des Preises erklärt Serkan Toto die Notwendigkeit einer solchen Konsole.

Der CEO von Kantan Games hat sich jüngst an eine neue Prognose gewagt, die wir nun via Games Industry einsehen können. Hier deutet er auf ein Pro-Modell der Nintendo Switch. Laut Serkan Toto führe kein Weg an dem Produkt vorbei.

„Es gibt absolut keine Zweifel, dass Nintendo eine Switch Pro in 2020 veröffentlicht. Ich nehme an so für 399 US-Dollar.“

Weiter meint er, dass die Hybridkonsole mit 4K-Support, größere Cartridges und insgesamt eine verbesserte Technik ausgestattet sein könnte. Er deutet auf einen Release im Sommer 2020. So kontere Nintendo den Konsolenverkauf von Sony und Microsoft im Winter 2020 aus. Zeitgleich mit dem Release soll ein großer First-Party-Titel erscheinen, damit sie das Gerät verkauft bekommen. Womöglich The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2?

Nintendo Switch Offiziell vorgestellt: Das ist die Nintendo Switch Lite

Release-Datum der Switch Pro möglich?

So weit, so vorhersagend. Aber nun dürfte sich der eine oder andere fragen, haben wir es hier bei Toto mit einem echten Nastradamus zu tun und sind seine Vorhersagen insgesamt glaubwürdig? Bei Serkan Toto muss man wissen, dass er bereits in der Vergangenheit richtig lag, teilweise.

So hat er lange vor der Ankündigung auf die Nintendo Switch Lite gedeutet. Diese sollte seiner Erwartung nach gemeinsam mit der Nintendo Switch Pro im September 2019 erscheinen. Bekanntermaßen erschien allerdings nur die Switch Lite. Zumindest lag er mit seiner Prognose halb richtig und jeder muss sich am Ende selber Gedanken machen, was er von solchen Analysen hält.

Bislang gibt es noch keine Hinweise auf solch ein Pro-Modell. Dass Nintendo trotzdem auf kurz oder lang ein stärkeres Modell nachlegen muss, dürfte spätestens mit dem Release der PS5 und Xbox Series X zum Jahresende hin klar werden.

Nintendo Switch 12 Must-Have-Games für die Hybrid-Konsole, die ihr gespielt haben solltet