Nintendo Switch - Patent für knickbare Joy-Con aufgetaucht

Nintendo ist mit der Switch anscheinend noch lange nicht fertig. Wie jetzt ans Tageslicht gekommen ist, experimentiert man mit neuen Varianten der Joy-Con.

Die Joy-Con der Nintendo Switch sind eigentlich starr, schon alleine deswegen, weil sie links und rechts an der Konsole angebracht werden können. Doch offenbar experimentiert der japanische Konzern mit Möglichkeiten, den oberen Teil der Controller nach hinten abzuknicken. Zumindest lässt ein neues Patent diesen Schluss zu, welches vor Kurzem von Nintendoeverything entdeckt wurde.

Knickbare Joy-Con

Der Eintrag für diese Idee wurde im Mai 2019 im japanischen Patentamt eingereicht und die dazugehörigen Konzeptbilder erinnern ein wenig an die ursprüngliche Form der älteren Joysticks, die am oberen Ende ebenfalls nach hinten geknickt waren. Die Idee dahinter ist wahrscheinlich der Versuch, eine bequemere Haltung beim Spielen zu erreichen.

Besonders interessant ist jedoch, dass die Controller laut dem Patent durch die neue Funktion nichts an ihrer ursprünglichen Funktionalität einbüßen. Obwohl bei den Joy-Con auf der linken Seite der Analog-Stick und auf der Rechten die Aktionstasten umgeknickt werden, sollen sie sich immer noch an die Konsole anbringen lassen. Das Knicken soll sogar möglich sein, wenn die Controller längst angeschlossen sind.

Ob wir diese Version der Joy-Con in absehbarer Zeit oder überhaupt zu sehen bekommen, ist jedoch fraglich. Schließlich ist es nicht ungewöhnlich, dass Hersteller sich eine Idee patentieren lassen, auch wenn das Konzept vielleicht gar nicht realisierbar ist. Zumindest nicht in der aktuellen Konsolengeneration. Die Zeit wird also zeigen, wann und ob wir die knickbaren Joy-Con in den Ladenregalen finden werden.