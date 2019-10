Nintendo Switch - Passend zu Halloween: Mit Agony kommt ein neuer Horrortitel auf die Switch

Halloween ist ein guter Zeitpunkt, um Horrorspiele zu veröffentlichen oder zu erweitern. Diesen Zeitpunkt wählt auch Forever Entertainment und kündigte ihr Horror-Survival-Spiel „Agony“ für die Nintendo Switch an. Zeitgleich veröffentlichte das Unternehmen einen neuen Trailer zum Spiel.

Der Zeitpunkt, an dem die Grenze zwischen den Lebenden und Toten am schmalsten ist, ist ganz klar Halloween. Eine perfekte Gelegenheit also, um „Agony“ für die Nintendo Switch zu veröffentlichen. Das Survival-Horrorspiel erschien ursprünglich im Jahr 2018 für den PC. Die Spieler beginnen ihre Reise als eine geschundene Seele in den Tiefen der Hölle, ohne Erinnerungen an ihre Vergangenheit. Es gilt Dämonen zu besetzen und die Gedanken anderer zu kontrollieren, um am Ende zu entkommen.

Der Titel spielt in der Ego-Perspektive. Als Märtyrer namens Amraphel (Nimrod) gilt es die Rote Göttin zu finden, eine Gründerin der Hölle. Mechaniken wie Schleichen und Luftanhalten machen klar, dass es in dem Spiel mehr braucht, als nur Puzzle zu lösen, um in neue Gebiete zu kommen und versteckte Statuen zu finden.

Gemischte Reviews

„Agony“ beinhaltet viele explizite Szenen, die eventuell nicht für jedermann geeignet sind. Das geht vor allem aus den Steam-Bewertungen hervor. Forever Entertainment ist von ihrem Spiel allerdings überzeugt. Aus der PR-Abteilung heißt es:

„Agony wirft dich mitten in die Hölle, wo du danach strebst, am Leben zu bleiben und das Rätsel hinter der mysteriösen Roten Göttin zu lösen; Architektin dieses Ortes der Trauer und des Schmerzes und die einzige Seele, die weiß, wie man entkommt … aber die Geschichte hat mehr zu bieten, als es scheint. Von Albtraum-Kreaturen heimgesucht, erhaltet ihr die Fähigkeit, Dämonen und andere Seelen zu besitzen, um einen Ausweg aus der Hölle zu finden. Wenn der Held die feindliche Umgebung erkundet und mit anderen müden Seelen der Höllenlandschaft interagiert, wird er bald verstehen, dass es nur einen Weg gibt, der Hölle zu entkommen, und dass er die mystische Rote Göttin treffen muss.“

Wenn euch die Beschreibung zusagt, könnt ihr den Titel auf dem PC spielen, oder ab dem 31. Oktober auf der Nintendo Switch. Was sagt ihr zum Spiel?