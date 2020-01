Nintendo Switch - Offizieller Nintendo Stylus-Pen für überraschenden Preis ab jetzt erhältlich

Endlich ist er da! Der Stylus-Pen für die Nintendo Switch ist ab jetzt verfügbar und bringt einen überraschenden Preis mit sich.

Mit Erscheinen des neuen Switch-Ablegers von „Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging“ fragte sich die Gaming-Community zurecht, ob nun auch der erste Stylus-Pen für die Konsole erscheinen wird. Längere Zeit war es ruhig um den praktischen Touchscreen-Stift, doch nun hat Nintendo die erste Version des Pens auf den Markt gebracht.

Stylus-Pen für die Switch

Zwar kommt das neue Spiel von Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging auch für die Switch gut an, ein Problem schienen die meisten Spieler aber gemeinsam zu haben. So erkennt die Touchfunktion der Konsole oftmals die Zahlen nicht richtig, die die Spieler mit dem Finger auf die Switch schreiben müssen. Dort wurde schnell mal aus einer 7 eine 4, was den Score des Spiels für viele Gamer ruinierte.

Bereits mit dem Release von Mario Maker 2 gab es für einige glückliche Spieler eine limitierte Edition eines Stylus-Pens zu kaufen. Damit der Rest der Gamer nun ebenso glücklich werden kann, hat Nintendo nun den ersten offiziellen Stylus-Pen auf den britischen Markt gebracht:

Fans der Konsole erfreut vor allem der Preis des Stiftes: Schmale 6,99 Pfund. Das ist vergleichsweise günstig, denn bisher verlangte Nintendo meist einen erhöhten Preis für seine offiziellen Produkte. Ab jetzt könnt ihr Spiele wie „Mario Maker 2“, „Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging“ und sogar Splatoon 2 also einfacher mit dem eleganten Stift spielen. Bisher ist der Stylus-Pen allerdings nur im Nintendo UK-Store verfügbar. Wenn ihr nicht auf die Veröffentlichung in Deutschland warten könnt, müsst ihr mit einem Versandpreis von etwa zwei Pfund rechnen.