Nintendo Switch - Das ist Nintendos neues Fitness-Abenteuer

Das Geheimnis um Nintendos neues Erlebnis mit der Switch-Konsole wurde gelüftet. Mit „Ring Fit Adventure“ erscheint ein neues Abenteuer-Spiel, das Elemente eines Rollenspiels und Fitness miteinander verbindet.

Die Switch erhält mit „Ring Fit Adventure“ ihr erstes Sportzubehör. In einem Video stellt Nintendo das Set vor, das aus dem Spiel, einem Ring-Con und einem Beingurt besteht. Wie der Name schon sagt, handelt es sich hierbei nicht einfach nur um ein weiteres Fitnessspiel, sondern taucht in ein Adventure-Spiel ein, das ihr wortwörtlich mit vollem Körpereinsatz bestreiten müsst.

Ring-Con und Beingurt bieten beide jeweils einen Platz für die Joy-Con-Controller. Beides wird für die körperlichen Übungen benötigt, die notwendig sind, um den bösen Bodybuilder und andere Gegner zu besiegen. In dem unten verlinkten Video seht ihr das Ganze in Aktion.

Voller Körpereinsatz

Um euch in dem Spiel fortzubewegen, müssen die Spieler auf einer Stelle joggen. Die Laufbewegung wird mithilfe des Beingurts erfasst und auf den Charakter im Spiel übertragen. Verschiedene Fitnessübungen und der dadurch verursachte Druck auf den Ring-Con erzeugen die Attacken gegen die Gegner. Es gilt allerdings nicht nur die Feinde zu attackieren, manchmal ist es nötig, sich mit einem Schild zu verteidigen.

Laut Nintendo verbindet „Ring Fit Adventure“ Spielspaß mit einem guten Training für verschiedene Muskelgruppen. Neben der Hauptstory sollen noch zahlreiche Minispiele hinzukommen. Diese können unabhängig von Alter, Spielerfahrung und Fitnessgrad leicht gemeistert werden. Das Paket erscheint am 18. Oktober 2019 exklusiv für die Nintendo Switch.