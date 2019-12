Nintendo Switch - Nintendo offenbart, welche Spiele 2019 am häufigsten runtergeladen worden

Zum Jahresende veröffentlicht Nintendo die meistgeladenen Spiele des Jahres 2019. Neben offensichtlichen Siegern sind auch einige Überraschungen dabei.

Das Jahr neigt sich dem Ende und vor allem eine Konsole konnte dieses Jahr gute Zahlen verzeichnen: Die Nintendo Switch. Neben der Veröffentlichung der Switch Lite verkaufte Nintendo bis zum 31. Oktober 2019 etwa 41,67 Millionen Einheiten der Switch und etwa 246,01 Million Spiele. Jetzt wurde eine Liste der meistgeladenen Spiele für 2019 veröffentlicht.

Spiele des Jahres 2019

Viele Gamer durften sich 2019 nicht nur über einige exklusive Titel wie Pokémon Schwert & Schild, Luigis Mansion 3 und Fire Emblem: Three Houses freuen, auch Ableger für die Switch wie Cuphead, Undertale und Fortnite konnten trotz ihrer teils langjährigen Veröffentlichung einen Erfolg verzeichnen.

Nintendo Everything veröffentlichte nun eine Liste der meist gedownloadeten Spiele 2019:

Fortnite Super Smash Bros. Ultimate Minecraft Cuphead Untitled Goose Game Pokemon Sword Fire Emblem: Three Houses NBA 2K19 New Super Mario Bros. U Deluxe Dragon Ball FighterZ Pokemon Shield Super Mario Maker 2 Overcooked! 2 Hollow Knight The Legend of Zelda: Link’s Awakening Luigi’s Mansion 3 Cadence of Hyrule Super Mario Party Final Fantasy VII Dragon Ball Xenoverse 2 Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order Undertale Crypt of the NecroDancer Warframe Mortal Kombat 11

Es war ein gutes Jahr für die First-Party-Spiele der Switch, die, angeführt von Super Smash Bros. Ultimate, „Pokemon Schwert“ und „Fire Emblem: Three Houses“, ein perfektes Spielerlebnis für die Konsole darstellten. Aber auch einige Indie-Titel schlugen sich in diesem Jahr in die Top 25, unter anderem „Cuphead“, „Hollow Knight“ und „Undertale“.

Welche Spiele haben euch in diesem Jahr besonders Freude bereitet? Und worauf freut ihr euch am meisten in 2020? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!