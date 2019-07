Nintendo Switch - Nintendo erklärt die Unterschiede zwischen beiden Modellen

Gestern Abend kündigte Nintendo nach mehreren Leaks die Nintendo Switch Lite offiziell an. Die neue Konsole ist auf den Handheld-Betrieb ausgelegt und wird im September zu einem günstigeren Preis erscheinen. Wir verraten euch, welche Unterschiede es zwischen den Nintendo Switch-Modellen gibt.

Nach etlichen Leaks kündigte Nintendo das neueste Mitglied der Nintendo Switch-Familie gestern offiziell an. Die Nintendo Switch Lite wird am 20. September zu einem Preis von 199 Euro erscheinen. Wie sie sich von der normalen Konsole unterscheidet, hat Nintendo jetzt ebenfalls verraten.

Nintendo Switch vs Nintendo Switch Lite

Mit der Nintendo Switch Lite streichen die Japaner das wohl wichtigste Feature der Hybridkonsole, denn das neue Modell lässt sich ausschließlich im Handheld-Betrieb verwenden. Ein TV- oder Tischmodus entfallen bei dem 100 Euro günstigeren, neuen Modell komplett.

Abnehmbare Joy-Con-Controller wird es ebenfalls nicht geben, denn die Eingabegeräte sind fest mit der neuen Handheld-Konsole verbunden. Auf die innovative HD-Vibration und eine IR-Bewegungssteuerung müsst ihr also ebenfalls verzichten.

Falls ihr bereits eine Nintendo Switch euer Eigen nennt und darauf gehofft hattet, die neue Konsole einfach in der vorhandenen Dockingstation zu verwenden, dürftet ihr ebenfalls enttäuscht sein: Die Nintendo Switch Lite ist nicht mit der Dockingstation kompatibel, eine Wiedergabe auf dem Fernseher ist demnach nicht möglich.

Zudem sind ausschließlich Spiele kompatibel, die den Handheld-Modus unterstützen. Für Titel wie Super Mario Party , Nintendo Labo oder 1-2-Switch müssten dafür zunächst separate Joy-Cons besorgt werden und man müsste sich mit dem kleinen Bildschirm arrangieren. Um zu erkennen, welche Spiele den Handheld-Modus unterstützen, genügt ein Blick auf die Rückseite der Spielverpackung, auf der ein entsprechendes Symbol abgebildet ist.

Kleiner, leichter und mit stärkerem Akku

Dafür fällt die Nintendo Switch Lite kleiner und leichter aus als das Standard-Modell:

Abmessungen der Nintendo Switch: 102 mm x 239 mm x 13,9 mm

102 mm x 239 mm x 13,9 mm Abmessungen der Nintendo Switch Lite: 91,1 mm x 208 mm x 13,9 mm

Mit angeschlossenen Joy-Con bringt die Nintendo Switch knapp 398 Gramm auf die Waage, während das neue Lite-Modell lediglich 275 Gramm wiegt. Die geringeren Abmessungen sorgen zusammen mit dem niedrigeren Gewicht also dafür, dass sich die Nintendo Switch Lite besser als Handheld eignet, als die ursprüngliche Konsole.

Die Bildschirmdiagonale des kapazitiven Touchscreens ist ebenfalls um 0,7 Zoll geschrumpft. 5,5 Zoll ist dieser in der Lite-Variante groß und löst ebenfalls in einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln auf.

Die Akkulaufzeit soll sich laut Nintendo an der des ursprünglichen Modells orientieren und knapp sechs Stunden betragen. Beim Spielen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild soll die Konsole hingegen rund eine Stunde länger durchhalten, bevor ihr die Puste ausgeht (vier Stunden gegenüber drei Stunden bei der normalen Nintendo Switch).

Erscheinen wird die Nintendo Switch Lite am 20. September 2019 zu einem Preis von 199 Euro. Zur Auswahl stehen euch dann die Farben Gelb, Grau und Türkis. Den kompletten Vergleich zwischen Nintendo Switch und Nintendo Switch Lite könnt ihr noch einmal auf der offiziellen Homepage nachlesen.