Nintendo Switch - Neues Standard-Modell mit besserer Akkulaufzeit angekündigt

Nintendo kündigte heute eine Hardware-Revision der Nintendo Switch an. Das neue Modell kommt mit einer wesentlich längeren Akkulaufzeit. Bis zu 9 Stunden soll die neue Nintendo Switch im Handheld-Modus laufen.

Nintendo bringt mit der Nintendo Switch Lite nicht nur ein neues Modell der Hybridkonsole auf den Markt, das wesentlich kompakter und günstiger als das Ursprungsmodell ist, heute kündigte das japanische Unternehmen noch eine weitere Konsolenrevision an.

Luigi's Mansion 3 Erscheinungstermin bekannt: Das Gruselabenteuer kommt passend zu Halloween

Neues Nintendo Switch-Modell vorgestellt

So wird ein weiteres neues Modell der Nintendo Switch auf den Markt gebracht, das sich zum Großteil nicht vom bereits erhältlichen Konsolen-Modell unterscheidet. Eine wichtige Änderung gibt es aber trotzdem. Offenbar wurden interne Komponenten optimiert, wodurch eine deutlich bessere Akkulaufzeit ermöglicht wird.

Wie lange hält der Akku beim neuen Modell?

Betrachten wir zum Vergleich erst einmal das Ursprungsmodell. Der Akku der bisherigen Nintendo Switch hält zwischen 2,5 und 6,5 Stunden – je nachdem zum Beispiel, welches Spiel ihr zockt. Im Handheldmodus lässt sich The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit einer Akkuladung rund 3 Stunden lang spielen.

Das neue Modell hält deutlich länger durch: Laut Nintendos eigenen Angaben etwa 4,5 bis 9 Stunden. Mit einer Akkuladung könnt ihr „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ damit sogar rund 5,5 Stunden lang zocken. Er hält also fast doppelt so lange.

Nintendo Switch Offiziell vorgestellt: Das ist die Nintendo Switch Lite

Wann kommt die neue Version der Nintendo Switch auf den Markt?

In Europa wird die neue Nintendo Switch mit dem besseren Akku Anfang September ausgeliefert. Um sie von der bisherigen Nintendo Switch zu unterscheiden, bekommt das neue Modell ein neues Verpackungsdesign spendiert. Glücklicherweise müsst ihr im Vergleich nicht tiefer in die Tasche greifen, um sie zu kaufen. Der Preis ist nämlich derselbe wie beim bisherigen Modell.

© Nintendo