Nintendo Switch - Neue Konsolenmodelle sollen sich bereits in Produktion befinden

Schon seit einiger Zeit wird gemunkelt, dass uns neue Modelle der Nintendo Switch blühen. Die E3 mag zwar ohne Ankündigung vorbeigegangen sein, doch nun gibt es weitere Berichte, die über eine gestartete Produktion der neuen Konsolenvarianten sprechen.

Gleich zwei neue Varianten der Nintendo Switch könnten uns bevorstehen, wenn man den Gerüchten der letzten Wochen und Monate Glauben schenkt. Das wird nun noch weiter durch einen Bericht des Wall Street Journals verdichtet. Die Verantwortlichen dahinter wollen neue Informationen zu den Konsolenvarianten von internen Quellen herausgefunden haben.

So soll Nintendo die Produktion der beiden neuen Modelle schon gestartet haben. Allerdings nicht in China, wie zunächst geplant. Grund dafür sei der steigende Druck der USA auf China und die Zölle auf elektronische Produkte. Dementsprechend soll der Konzern die Herstellung auf Unternehmen in Südostasien ausgelagert haben, um Kosten zu sparen.

Die neuen Modelle im Detail

Laut WSJ sollen die Varianten der Nintendo Switch in völlig unterschiedliche Richtungen gehen. Ein Modell soll deutlich leistungsstärkere Komponenten als das Basismodell beinhalten und damit wohl eher den Hardcore-Gamer ansprechen, was Nintendo schon seit einiger Zeit immer wieder versucht.

Das andere Modell geht dann in die andere Richtung und wird wohl abgespeckter als die bereits erschienene Nintendo Switch. Ein anderer Look, schwächere Hardware und womöglich ein fehlender Dock für Fernseher könnten damit ein Option für Gamer werden, die ausschließlich unterwegs zocken wollen.

Weitere Details zu den neuen Nintendo Switch-Modellen sucht man aktuell vergeblich. Sollte sich der Bericht von WSJ aber bewahrheiten, dürfte die Ankündigung nicht mehr lange auf sich warten lassen. Ein Start gegen Ende des Jahres - zur Weihnachtszeit - wäre der ideale Moment, um die Gamer mit neuen Konsolen zu versorgen.