Nintendo Switch - Neue Konsole im Animal Crossing-Design jetzt vorbestellbar

Seid ihr schon Reif für die Insel? Mit dieser speziellen „Animal Crossing“-Switch seid ihr es garantiert. Die limitierte Konsole erscheint passend zu „Animal Crossing: New Horizons“ und ist jetzt vorbestellbar.

Kurz nachdem Nintendo die neue Nintendo Switch-Konsole im Design des kommenden Animal Crossing: New Horizons vorgestellt hat, ist das gute Stück auch schon vorbestellbar. Sichert sie euch bei Amazon, MediaMarkt oder Saturn.

Die spezielle Nintendo Switch-Konsole umfasst einen Dock und eine Rückseite im „Animal Crossing“-Design. Auf dem Dock sind Tom Nook und seine Neffen Schlepp und Nepp zu sehen. Die Backplate der Konsole ist mit Schraffierungen von Wellen und verschiedenen Inseln verziert.

Zudem sind zwei Joy-Cons in Pastellfarben gehalten – ein sehr helles Blau sowie Grün. Die Rückseiten der Joy-Cons sind weiß. Die Handgelenkschlaufen werden in passenden Farben mitgeliefert.

Diese limitierte Nintendo Switch erscheint am 20. März 2020, also passend zum Release von „Animal Crossing: New Horizons“ und kostet 379,99 Euro. Das Spiel liegt als Download-Code bei.

Bei folgenden Händlern lässt sich die Nintendo Switch in der Animal Crossing: New Horizons-Edition vorbestellen:

* Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon, MediaMarkt und Saturn handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.