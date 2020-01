Nintendo Switch - Neue Konsole im Animal Crossing-Design ist auf dem Weg

Nintendo bringt eine neue Sammler-Variante seiner Hybridkonsole Nintendo Switch an den Start, die im März erscheinen soll. Wer auf den Release der Simulation Animal Crossing: New Horizons hinfiebert oder Fan der Reihe ist, darf sich auf eine besonders hübsche Variante freuen.

Am 20. März erscheint mit Animal Crossing: New Horizons einer der heißesten Exklusivtitel der ersten Jahreshälfte für Nintendo Switch, immerhin genießt die Reihe seit ihrem Debüt im Jahr 2001 Kultstatus.

Wer noch keine Nintendo Switch zu Hause stehen hat oder eine besonders schicke Variante im heimischen Wohnzimmer aufstellen möchte, erhält kurz vor dem Release des Spiels die Möglichkeit dazu.

Nintendo Amerika hat auf Twitter nun eine spezielle Sonderedition der aktuellen Konsole angekündigt. Diese wartet mit grünen und türkisen Joy-Cons auf, während auf dem Dock eine Familie von Marderhunden auf einer Insel zu sehen ist – die Gattung, zu der auch Ladenbesitzer Tom Nook gehört, der Fans der Reihe ein Begriff sein dürfte.

A #NintendoSwitch system inspired by #AnimalCrossing: New Horizons is on the way! With unique Joy-Con controllers, a custom design on the back, and a special Nintendo Switch dock, it’s the perfect way to start your island life. Available 3/13 for $299.99.https://t.co/MC5dJ11F3U pic.twitter.com/VigTPi4NDB