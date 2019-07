Nintendo Switch - Neue Farben: Mit den Joy-Con lässt sich bald ein Regenbogen basteln

Heute kündigte Nintendo ein neues Nintendo Switch-Modell an, das vor allem mit einer besseren Akkulaufzeit punktet. Das war aber noch nicht alles, was es zur Hybridkonsole von Nintendo zu berichten gibt. So stehen neue Joy-Con-Farben vor der Tür.

Über Twitter zeigt Nintendo of America die beiden neuen Zweierpacks mit den Controllern. Diese erscheinen in Neon Blau/Gelb und Neon Lila/Orange. Damit wird das Farbspektrum der Joy-Con nochmal ein gehöriges Stück bunter.

In Nordamerika erscheinen die neuen Joy-Con für die Nintendo Switch am 04.Oktober 2019. Zwar gibt es noch keine Bestätigung für Europa, doch es dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein.

Welche der beiden Farbkombis sagt euch mehr zu? Oder nutzt ihr eure Joy-Con lieber in einer gänzlich anderen Farbe? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Customize your #NintendoSwitch even more with these new Joy-Con colors – Blue/Neon Yellow and Neon Purple/Neon Orange. Available beginning 10/4 for $79.99. #MyWayToPlay pic.twitter.com/231TcnnTG2