Nintendo Switch - Nächster Meilenstein: In Japan nun häufiger verkauft als die PlayStation 4

Die Verkäufe der Nintendo Switch erreichen einen weiteren Meilenstein. So konnte Nintendos neueste Konsole in Japan nun die PlayStation 4 in Sachen Verkaufszahlen überholen. Sie verkaufte sich im Land der aufgehenden Sonne bis zum aktuellen Zeitpunkt öfter als die PS4 in ihrer gesamten Lebenszeit.

Japan: Nintendo Switch vor PS4

Gerade im Hinblick, dass die PlayStation 4 mit etwa 5 Jahren (Release in Japan) mehr als doppelt so lange wie die Switch auf dem Markt ist, ist dieser Meilenstein ordentlich. Das unterstreicht erneut den Erfolg der Hybridkonsole von Nintendo. Erst vor kurzem konnte sie die lebenslangen Verkäufe des ikonischen Nintendo 64 übertrumpfen.

Die Nintendo Switch und die PlayStation 4 lagen in Japan zuletzt fast gleichauf. Die Nintendo Switch konnte 8.042.166 verkaufte Einheiten für sich verbuchen und die PS4 kam auf ebenfalls starke 8.047.754 verkaufte Konsolen.

Der große Wechsel auf dem japanischen Siegertreppchen fand während den vergangenen Wochen – im Verkaufszeitraum vom 29. April bis zum 12. Mai – statt, als die Nintendo Switch 83.471 Mal über die Ladentheke ging und die PS4 sowie PS4 Pro dagegen „nur“ 30.003 Mal. Nun ist die Nintendo Switch mit 8.125.637 verkauften Konsolen erstmals eine Button-Länge voraus.

Somit ist die Nintendo Switch in Japan auf Platz 1. Eigentlich kein Wunder: Das Ursprungsland von Nintendo und seiner Konsolen stellt auch gleichzeitig deren Hoheitsgebiet dar. Schauen wir allerdings auf den weltweiten Markt, so ist die PlayStation 4 mit rund 100 Millionen verkauften Einheiten immer noch eines der größten Konsolenflaggschiffe und lässt die Nintendo Switch mit etwa 35 Millionen verkauften Einheiten deutlich zurück.