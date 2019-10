Nintendo Switch - Kostenlose Demo zu Resident Evil 5 und Resident Evil 6 ab sofort verfügbar

In diesem Monat erscheinen einige „Resident Evil“-Klassiker für die Nintendo Switch. Ihr könnt schon jetzt die kostenlose Demo zu „Resident Evil 5“ und „Resident Evil 6“ ausprobieren.

Für Fans von Resident Evil gibt es heute eine freudige Nachricht. Die Spiele „Resident Evil 5“ und „Resident Evil 6“ können schon jetzt im eShop vorbestellt werden. Und noch vor dem Release für die Nintendo Switch in diesem Monat gibt es eine kostenlose Demoversion zum Testen.

Während sich die Spieler in Resident Evil 5 mit Chris Redfield und seiner Partnerin Sheva Alomar in Afrika durchschlagen, gibt es in Resident Evil 6 gleich vier Kampagnen mit unterschiedlichen Protagonisten.

Beide Versionen bringen das volle DLC-Loadout mit. Für „Resident Evil 5“ gibt es also die Story-Erweiterungen „In Albträumen verloren“ und „Eine verzweifelte Flucht“, den Versus-Modus, zusätzliche Figuren und vier Kostüme, den Modus „Keine Gnade“ und den neuen Modus „Die vereinten Söldner“, der die Spielmodi „Die Söldner“ und „Das Söldnertreffen“ zusammenführt.

„Resident Evil 6“ bietet den Zusatzmodus „Überleben!“ mit bis zu sechs Spielern, die gegeneinander antreten und alle weiteren DLCs. Zudem erhaltet ihr zwei freischaltbare Kostüme pro Charakter obendrauf.

„Resident Evil 5“ und „Resident Evil 6“ wurden bereits für die Plattformen PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 und PC veröffentlicht. Doch am 29. Oktober 2019 gesellt sich die Nintendo Switch dazu, auf der ihr die nicht ganz so beliebten Auskopplungen der Reihe von unterwegs spielen könnt.