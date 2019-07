Nintendo Switch - Jetzt vorbestellen: Nintendo Switch Lite bei Amazon!

Ab sofort könnt ihr die neue Nintendo Switch Lite bei Amazon vorbestellen. Die Konsole ist in allen drei Farben sowie als limitierte Pokémon-Edition erhältlich.

Gestern erst wurde die Nintendo Switch Lite angekündigt, jetzt könnt ihr die neue Konsole vorbestellen. Ab sofort ist das Gerät in sämtlichen Editionen zum Kauf auf Amazon erhältlich.

Wenn ihr die Nintendo Switch Lite in der normalen Edition für 229 Euro vorbestellt, erhaltet ihr sie am 20. September 2019 geliefert. Die limitierte Pokémon-Edition wird am 08. November 2019 für 239 Euro ausgeliefert.

Hier geht es zu den einzelnen Editionen:

Und hier geht es zur limitierten Pokémon-Edition:

© Nintendo

* Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.