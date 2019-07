Nintendo Switch - In Japan erscheint eine Tsum Tsum-Version der Konsole

Nintendo bringt in Fernost eine Sonderversion der Switch heraus. Das Design ist von der dort sehr erfolgreichen Stofftiermarke „Disney Tsum Tsum“ inspiriert – inklusive Mickymaus-Ohren.

Disney hat unter dem Namen „Tsum Tsum“ eine Stofftiermarke am Start, die sich vor allem in Japan einer großen Beliebtheit erfreut. Wenig verwunderlich also, dass es in der Vergangenheit bereits Videospiel-Umsetzungen gab und die Nintendo Switch mit dem von Bandai Namco stammenden Partyspiel „Disney Tsum Tsum Festival“ bald ebenfalls mit einer beehrt wird. Der Hersteller der Hybridkonsole bringt zu diesem Anlass eine Sonderversion des Gerätes heraus.

Mickymaus-Ohren über dem Homebutton

Die „Tsum Tsum“-Variante der Switch hat ein zum Stofftierfranchise passendes Design. Über dem Homebutton des Docks befindet sich außerdem ein Paar Mickymaus-Ohren. Die Veröffentlichung dieser Edition ist offiziell nur für Japan geplant, doch ist bei ersten Händlern (zum Beispiel via eBay) für Europäer eine Importvorbestellung möglich.

Während japanische Interessenten 36.000 Yen (rund 300 Euro) bezahlen, bewegen sich die Importangebote im gehobenen 400-Euro-Bereich. Recht saftige Versandkosten kommen normalerweise noch obendrauf.

Die spezielle Switch-Edition erscheint voraussichtlich zeitgleich mit dem Disney-Videospiel in Japan. Demnach müsste es nach aktuellem Stand am 10. Oktober 2019 so weit sein.

Abschließend könnt ihr euch den offiziellen E3-Trailer von „Disney Tsum Tsum Festival“ anschauen: