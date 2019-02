Nintendo Switch - Gerücht: Game Pass und Xbox-Exklusivtitel kommen auf Konsole

Nintendo und Microsoft befinden sich Medienberichten zufolge in intensiven Gesprächen über eine verstärkte Zusammenarbeit. Im Zuge dessen sollen unter anderem der Game Pass sowie mehrere Xbox-Exklusivtitel auf der Nintendo Switch erscheinen.

Die Freundschaft zwischen Nintendo und Microsoft ist mittlerweile offensichtlich, nun könnte die Beziehung den nächsten Schritt gehen: Wie die französische Website JeuxVideo unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Quellen berichtet, wollen die beiden Unternehmen zukünftig stärker zusammenarbeiten.

Im Zuge dessen ist geplant, dass diverse Xbox-Exklusivtitel zukünftig auch auf der Nintendo Switch erscheinen. Dazu gehören unter anderem Ori and the Blind Forest und Cuphead. Weitere Titel wie Halo, Forza und Gears of War sind noch ungeklärt.

Microsoft und Nintendo arbeiten jetzt zusammen

Den größten Schritt dürfte jedoch der Game Pass darstellen, der zusammen mit dem Streaming-Dienst xCloud noch in diesem Jahr für die Nintendo Switch folgen soll. Mehr als 100 Titel sollen dann zum Abruf bereitstehen, technisch anspruchsvolle Games allerdings ausschließlich über die Streaming-Lösung. Diese kam in Japan bereits bei Titeln wie Resident Evil 7 und Assassin's Creed Odyssey zum Einsatz.

Mehr Details zur Kooperation sollen JeuxVideo zufolge im Laufe dieses Jahres bekannt gegeben werden.