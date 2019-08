Nintendo Switch - Frische Eindrücke zur Nintendo Switch Lite von der gamescom 2019

Am Stand von Nintendo auf der gamescom 2019 könnt ihr euch die Handheld-Konsole Nintendo Switch Lite genauer anschauen. Zwei Videos ermöglichen nun einen ersten Blick auf die neue Konsole und die Qualität des Bildschirms.

In rund einem Monat veröffentlicht Nintendo mit der Nintendo Switch Lite eine neue Handheld-Variante der erfolgreichen Hybridkonsole, die sich vor allem an Spieler richtet, die gerne unterwegs oder vom Bett aus zocken. Auf der gamescom 2019 zeigen die Japaner das neue Modell in allen drei Farben.

Nintendo Switch Offiziell vorgestellt: Das ist die Nintendo Switch Lite

gamescom-Impressionen zur Nintendo Switch Lite

Auch wenn ihr die Nintendo Switch Lite auf der gamescom 2019 nicht selbst ausprobieren könnt, könnt ihr euch am Stand von Nintendo in Halle 9 einen ersten Eindruck von der neuen Handheld-Konsole verschaffen.

Hinter einem Display verrichtet die Konsole in allen drei zum Release erhältlichen Farben ihren Dienst. Die darauf laufenden Spiele-Demos zu Super Mario Odyssey oder Super Smash Bros Ultimate ermöglichen einen ersten Blick auf die Qualität des Displays.

Nintendo Switch Versus Nintendo Switch Lite: Unterschiede, Features und was ihr beim Kauf beachten müsst

Erscheinen wird die rund 100 Euro günstigere Nintendo Switch Lite am 20. September. Das neue Modell wurde speziell für das Handheld-Gaming entworfen und fällt mit dem 5,5 Zoll großen Display kompakter aus als ihr großer Bruder.

Auf abnehmbare Joy-Cons oder die Möglichkeit, die Konsole mit dem Fernseher zu verbinden, müsst ihr jedoch verzichten. Dafür soll der Akku mit bis zu 7 Stunden nun fast doppelt so lange durchhalten, wir der des ursprünglichen Modells. Mit der Nintendo Switch Lite lassen sich alle Nintendo Switch-Spiele zocken, die den Handheld-Modus unterstützen.