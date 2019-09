Nintendo Switch - Firmware-Version 9.0.0 steht zum Download bereit, das müsst ihr wissen!

Besitzer einer Nintendo Switch aufgepasst: seit heute steht das Firmware-Update 9.0.0 zum Download bereit. Hier erfahrt ihr alle Änderungen, die das große Update mit sich bringt.

Seit heute ist es möglich, das nächste große Update für die Nintendo Switch und ihre Joy-Con herunterzuladen. Dabei handelt es sich um die Firmware-Version 9.0.0, die einige Optimierungen und Neuerungen mit sich bringt. In der nachfolgenden Liste findet ihre alle Patchnotes und damit die Änderungen, die euch nach dem Herunterladen des Updates erwarten.

Patchnotes zu Switch-Firmware-Update 9.0.0

Das neue Update zu Nintendos aktueller Konsole bringt so einige Veränderungen mit sich. Unter anderem liefert Version 9.0.0 Einstellungsmöglichkeiten für die Sensibilisierung des Touchscreens. So kann dieser ab sofort auch für die Eingabe mit einem entsprechenden Stift optimiert werden. Außerdem könnt ihr euch zum Einloggen in euren Nintendo-Account einen QR-Code anzeigen lassen und habt optional die Möglichkeit, fast alle Tasten auf der Switch Lite zu deaktivieren.

Natürlich behebt das Update auch einige Fehler und verbessert allgemeinhin die Performance und Stabilität der Konsole. Zusätzlich werden auch eure Controller auf Version 9.0.0 geupdatet. Alle Patchnotes zur aktuellen Firmware findet ihr hier:

Eine Suchfunktion für den News-Kanal wurde hinzugefügt. News können über einen Filter oder per Texteingabe durchsucht werden.

Ein QR-Code kann auf dem Bildschirm angezeigt werden, mit dem ihr euch auf ausgewählten Events bei Nintendo einloggen könnt.

Alarmmitteilungs-Einstellungen wurden hinzugefügt. Geht dafür unter Einstellungen > Mitteilungen. Voreingestellte Alarme können geprüft und gelöscht werden. Dafür ist unterstützte Software nötig, die zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt wird. Außerdem ist ein Update der Controller nötig, um diese Funktion nutzen zu können.

Die Empfindlichkeit des Touchscreens kann unter Systemeinstellung > Controller und Sensoren > Touchscreen-Empfindlichkeit eingestellt werden. Dafür gibt es die beiden Empfindlichkeiten Touchscreen und Touchpen. Unter dem Menüpunkt Eingabemethoden überprüfen könnt ihr euren Touchscreen auf Fehler checken.

Eine Funktion wurde hinzugefügt, die alle Tasten aktivieren und deaktivieren kann. Dieses Features betrifft nur die Nintendo Switch Lite . Diese Einstellung ist standartmäßig angestellt und kann nur mit einem kompatiblen Controller ausgestellt werden. Nach dem Ausschalten erkennt das System keine Tasteneingaben mehr, mit Ausnahme des HOME-Knopfes und der Aufnahmetaste. Die Konsole kann nur durch einen drahtlos verbundenen Controller bedient werden. Wird die Konsole in den Standby-Modus versetzt, wird diese Einstellung automatisch zurückgesetzt.

Die Systemstabilität wurde verbessert. So wurde ein Problem gelöst, bei welchem einige Spieler das Spiel Fire Emblem: Three Houses nicht mehr starten konnten und stattdessen eine Fehlermeldung erhielten.