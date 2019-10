Nintendo Switch - Europaweit über 10 Millionen Konsolen verkauft

In gut acht Wochen beginnt mit dem Advent die Vorweihnachtszeit und damit der rege Kauf von Geschenken. Doch bereits jetzt hat Nintendo mit der Nintendo Switch die 10 Millionen-Verkaufsmarke in Europa erreicht. Mit dem Release der Nintendo Switch Lite könnten die Zahlen demnächst sogar noch weiter steigen.

Bereits 10 Monate nach der Veröffentlichung im März 2017 konnte die Nintendo Switch mehr verkaufte Exemplare verzeichnen als ihr Wii U-Vorgänger, die hinter diesen Verkaufszahlen nach wie vor weit zurückliegt und es weltweit auf nur rund 13,5 Millionen verkaufte Einheiten bringt.

Am 20. September hat zudem die Nintendo Switch Lite als neue kompaktere Version der Switch in die Hybrid-Familie gefunden, die als günstigeres Modell demnächst sicherlich weitere Käufer finden wird. Der nächste Meilenstein könnte somit also nicht allzu weit entfernt sein.

