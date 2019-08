Nintendo Switch - Erste Tests des neuen Modells bestätigen längere Akkulaufzeit

Vor einigen Wochen kündigte Nintendo ein neues Modell der Hybridkonsole Nintendo Switch an. In der Hardware-Revision kommt ein neuer Prozessor zum Einsatz, der vor allem für eine längere Akkulaufzeit sorgen soll. Erste Tests bestätigen jetzt das längere Durchhaltevermögen im Handheld-Modus.

Neben der Nintendo Switch Lite kündigten die Japaner im Juli ein neues Standard-Modell der Nintendo Switch an, das für eine längere Akkulaufzeit sorgen soll. Erste Tests mit dem neuen Modell fallen vielversprechend aus.

Nintendo Switch Neues Standard-Modell mit besserer Akkulaufzeit angekündigt

Höhere Akkulaufzeit für Nintendo Switch

Im Juli kündigte Nintendo ein neues Standard-Modell der Nintendo Switch an. Die Konsole mit der Versionsnummer HAC-001(-01) erscheint hierzulande erst im September, während sie in einigen Regionen der Welt (unter anderem in Australien und Hong Kong) bereits jetzt erhältlich ist.

Bei der ursprünglichen Ankündigung versprach Nintendo etwa die doppelte Akkulaufzeit im Handheld-Modus. Während der Akku derzeit zwischen 2,5 und 6,5 Stunden durchält, sollen mit dem neuen Modell bis zu neun Stunden möglich sein.

YouTube-Nutzer MeeMeGame Channel konnte das neue Switch-Modell bereits testen und führte anhand von The Legend of Zelda: Breath of the Wild einen Akkutest durch, der die längere Laufzeit bestätigt.

Nintendo Switch: Länger unterwegs spielen mit dem neuen Modell

Tatsächlich konnte der YouTuber in seinem Test die längere Akkulaufzeit bestätigen. Während „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ mit dem aktuellen Modell der Switch rund drei Stunden im Handheld-Betrieb gespielt werden kann, kam der Tester auf eine Akkulaufzeit von fünf Stunden und 36 Minuten.

Das dürfte vor allem Spieler freuen, die die Nintendo Switch oft im Handheld-Betrieb nutzen. Der Griff zum Ladekabel beziehungsweise zur Powerbank wird mit dem neuen Modell jedenfalls deutlich seltener notwendig.

Hierzulande soll die Hardware-Revision der Nintendo Switch im September 2019 erscheinen. Eine veränderte Verpackung ermöglicht die sofortige Unterscheidung zwischen dem alten und dem neuen Switch-Modell. Auch die günstigere Handheld-Variante Nintendo Switch Lite soll der Ursprungsversion der Konsole in Sachen Durchhaltevermögen überlegen sein.