Nintendo Switch - In diesem Jahr erscheint laut Nintendo definitiv kein Pro-Modell

Nintendo hat nun eine klare Aussage bezüglich einer leistungsstärkeren Nintendo Switch 2 getätigt. In diesem Jahr wird ein solches Pro-Modell definitiv nicht erscheinen, doch dafür werden die Japaner weitere Sondereditionen veröffentlichen.

In der letzten Zeit gab es immer wieder Gerüchte um ein Pro-Modell der Nintendo Switch, dass angeblich in diesem Jahr veröffentlicht werden soll. Die leistungsstärkere Hybridkonsole von Nintendo würde laut einem Analysten mit 4K-Support, größeren Cartridges sowie einer insgesamt besseren Technik ausgestattet sein, während der geschätzte Preis bei 399 US-Dollar liegt. Doch wie viel Wahrheit steckt nun in diesen Gerüchten?

Nintendo Switch Neue Konsole im Animal Crossing-Design ist auf dem Weg

Das sagt Nintendo zu den Gerüchten

Erscheint wirklich eine Nintendo Switch Pro? Unternehmenspräsident Shuntaro Furukawa hat sich im Rahmen der Bekanntgabe aktueller Umsatz- und Verkaufszahlen zu Wort gemeldet und verkündet, dass Nintendo nicht plane, ein neues Switch-Modell zu veröffentlichen.

„Bitte beachtet, dass wir nicht vorhaben im Jahr 2020 ein neues Nintendo Switch-Modell auf den Markt zu bringen.“

Spieler und Fans dürfen sich dafür aber auf zahlreiche Sondereditionen zu verschiedenen Spielen freuen, die jeweils ihren ganz eigenen Look besitzen werden.

Im hübschen Animal Crossing-Design

Erst heute haben die Japaner via Twitter eine besondere Auflage der Nintendo Switch angekündigt, die im „Animal Crossing-Design“-gehalten ist und bei Fans sehr gut anzukommen scheint.

Wie stehen die Chancen um ein Pro-Modell?

Doch trotz der unmissverständlichen Aussage von Nintendo besteht natürlich noch weiterhin Hoffnung. Denn die Japaner haben lediglich 2020 als Veröffentlichungsjahr für ein neues Pro-Modell ausgeschlossen. Möglicherweise erwartet uns deshalb 2021 eine Nintendo Switch 2, die deutlich mehr Power unter der Haube besitzt und damit den Kampf gegen Sonys PlayStation 5 und Microsofts Xbox Series X aufnehmen wird. Beide Next-Gen-Konsole werden Ende dieses Jahres erscheinen.