Nintendo Switch - Community wünscht sich Crossover-Skins zu Overwatch und bastelt eigene Fan-Artworks

Wie würden die Charaktere aus dem Nintendo-Universum wohl in „Overwatch“ aussehen? Die Fans basteln derzeit fleißig Artworks und fusionieren somit ihre liebsten Charaktere zu einer neuen Einheit.

Vor wenigen Tagen wurde es offiziell bestätigt, nachdem es bereits unzählige Gerüchte gab: Overwatch erscheint für die Nintendo Switch. Ihr werdet den Multiplayer-Hero-Shooter von Blizzard also zukünftig auf der Hybridkonsole von Nintendo spielen können.

Overwatch Offiziell für Nintendo Switch angekündigt

Waluigi Moira, bitte!

Overwatch erscheint also für die Switch, was die Community in Aufruhr versetzt. Weite Teile wünschen sich nun Crossover-Skins zu Nintendo-Charakteren. Denkbar wären hier natürlich allem voran Mario, Link oder zum Beispiel der beliebte Dinokumpel Yoshi als entsprechende Skin-Variante.

Doch eine Figur genießt besonderes Ansehen bei den Fans und das ist natürlich Waluigi. Auch wenn er immer noch keinen Platz in Super Smash Bros. Ultimate erhalten hat und man nur hoffen kann, dass er als finaler DLC-Charakter Einzug ins Spiel hält, könnte man doch einen kleinen Waluigi-Skin für „Overwatch“ kredenzen?

Wie das aussehen könnte, hat uns nun der Superfan Antonio Demico gezeigt, der ein eigenes Skin-Konzept entworfen hat. Der sogenannte Moiwah-Skin von Antonio Demico (alias Antodemico) fusioniert Moira mit Waluigi. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen und könnte so direkt von den Blizzard-Entwickler stammen. Wir binden es nachfolgend für euch ein:

#Moira's proportions and color scheme reminded me of someone very special. People talk about Pharah as Samus but honestly Waluigi and Moira are a match made in heaven. #overwatch pic.twitter.com/JBuBY4ylpE — Antonio Demico (@antodemico) December 4, 2017

Wie Demico in seinem Tweet erwähnt, wünscht sich die Community zum Beispiel ein Crossover zu Pharah und Samus. Marko Raassina hat gleich eine ganze Kollage gebastelt, die unter anderem Mario als Hanzo oder Luigi als Genji zeigt. Und Reaper Shy Guy hätte ebenfalls etwas:

Overwatch is coming for Nintendo Switch! So can we get these skins? pic.twitter.com/QqqfajP5eI — Marko Raassina (@MarkoRaassina) September 5, 2019

Dazu kommt Samus als D.Va von Steve Argyle, immerhin hätten wir so den Anzug von Samus sinnvoll verbaut, während sich D.Va in der Haut von Samus zeigt. Werft unbedingt einen Blick auf das Artwork von Steve:

A quick concept for the ultimate Overwatch skin. Samus was one of my first favorite heroines, and https://t.co/qWN3XLG7pw is one of my latest favs. @Blizzard_Ent and @Nintendo should make this happen. I volunteer to build the model!#overwatch #d.va #metroid #samus pic.twitter.com/iJ9tQuALi3 — Steve Argyle (@Steve_Argyle) January 28, 2019

Aber was meint ihr? Welche Figuren könnten eurer Meinung nach fusionieren und in Overwatch auftreten? Ich fände Luigi als kleinen dicken Zwerg ganz witzig. Torbjörn gefällt das.

