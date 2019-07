Nintendo Switch - 5 Spiele aus dem Nintendo eShop, die ihr gespielt haben solltet

Im Nintendo eShop der Nintendo Switch tummeln sich so einige Software-Perlen, die mitunter eher unter dem Radar laufen. Wir stellen euch 5 Spiele aus dem Nintendo eShop vor, die sich definitiv lohnen!

Der Nintendo eShop der Nintendo Switch ist prall gefüllt mit AAA-Hits, Indie-Titeln, aber auch Geheimtipps. Da es im digitalen Store von Nintendo manchmal ganz schön unordentlich sein kann, stellen wir euch hier fünf Perlen vor, die nicht jeder kennt und abseits von Größen wie Zelda: Breath of the Wild oder Super Mario Maker 2 für kleines Geld absolut überzeugen können.

Cadence of Hyrule

Als erstes wollen wir euch den aktuellsten Titel vorstellen, der exklusiv nur im Nintendo eShop der Nintendo Switch zu haben ist und gerade für Zelda-Fans mehr als interessant sein dürfte. „Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda“ vereint das rhythmische Spielprinzip von „Crypt of the NecroDancer“ mit zahlreichen „The Legend of Zelda“-Inhalten. Das Indie-Spiel lässt euch dabei in der Rolle von Link oder Zelda ein zufallsgeneriertes Hyrule erkunden und gegen zahlreiche Gefahren antreten.

Hollow Knight

Das unheimlich charismatisch aussehende „Hollow Knight“ besticht vor allem mit seiner surrealen Spielwelt und dem Schwierigkeitsgrad. Ein einfaches Durchrennen könnt ihr bei diesem Metroidvania vergessen. Es ist Geschick gefragt, um gegen die zahlreichen Gegner zu bestehen. Euch erwartet jedoch ein echter Hit, den ihr unbedingt gespielt haben müsst. Mit „Hollow Knight. Silksong“ erwartet euch sogar noch eine Fortsetzung.

Stardew Valley

In Stardew Valley kann man sich regelrecht verlieren. In dem charmanten Farmer-Rollenspiel gibt es so viel zu entdecken und zu erkunden, dass es quasi immer etwas zu tun gibt. Sei es das Pflegen eurer Farm, das Durchqueren der nahegelegenen Mine oder die Eroberung eurer/eures Liebsten. Gerade im Hinblick darauf, dass ihr locker über 50 Stunden in dem Spiel verbringen könnt und der kürzlich hinzugekommene Koop-Modus noch für zusätzlichen Spaß mit bis zu drei Freunden sorgt, ist „Stardew Valley“ nur zu empfehlen.

Golf Story

„Golf Story“ ist ebenfalls exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich und ein regelrechter Geheimtipp für RPG-Fans, die ein wenig experimentierfreudigere Pfade einschlagen wollen. Denn das Rollenspiel widmet sich ganz und gar dem Golf-Sport und so versucht ihr als anfänglicher Grünschnabel mit dem Eisen die Karriereleiter emporzuklettern. Alle Gameplay-Aspekte haben mit Golf zu tun: So könnt ihr jederzeit und überall den Schläger schwingen und neben Golf-Partien verschiedene Rätsel und Nebenquests absolvieren. Obendrein begeistert „Golf Story“ durch seinen unverwechselbaren Humor.

Blossom Tales

Wohingegen Cadence of Hyrule die Zelda-Formel gehörig umdichtet, bekommt ihr mit „Blossom Tales“ ein Action-Adventure geboten, das ganz und gar in die Fußstapfen von Titeln wie „The Legend of Zelda: A Link to the Past“ tritt. Zelda-Fans werden sich also direkt wie zuhause fühlen, selbst ohne die kultigen Charaktere wie Link. Dafür nimmt sich „Blossom Tales“ alles andere als ernst und bietet euch damit ein kurzweiliges Abenteuer, das die Wartezeit auf den nächsten Zelda-Titel definitiv versüßt.

Der Nintendo eShop bietet natürlich noch viele weitere Perlen. Welche Spiele würdet ihr besonders empfehlen, die nicht auf unserer Liste stehen? Teilt es uns in den Kommentaren mit!