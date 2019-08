Nintendo Switch Online - Zwei weitere NES-Klassiker für August 2019 angekündigt

Jeden Monat schenkt Nintendo Abonnenten von Nintendo Switch Online zwei Spieleklassiker der 8-Bit-Ära. Jetzt haben die Japaner verraten, welche NES-Klassiker euch im August erwarten.

Um auf Nintendo Switch im Onlinemultiplayer gegen andere Spieler antreten zu können, benötigt ihr ein Nintendo Switch Online-Abo. Ein wichtiger Bestandteil der Mitgliedschaft sind die NES-Klassiker, die euch jeden Monat erwarten. Jetzt steht fest, welche Spiele euch im August erwarten.

Nintendo Switch Online Neue NES-Games sind da, eure Fehler könnt ihr nun zurückspulen

Zwei weitere NES-Klassiker für Nintendo Switch Online

Bei den beiden NES-Spielen handelt es sich um die Klassiker „Kung-Fu Heroes“ und „Vice: Project Doom“, die ab dem 21. August zum Download bereitstehen werden.

„Kung-Fu Heroes“ ist ein Prügelspiel aus dem Jahr 1986. Nachdem Monster Prinzessin Min-Min gekidnappt und die zehn Schätze des namenlosen Landes gestohlen haben, machen sich die Kung Fu-Meister Jacky und Lee auf den Weg, die Prinzessin zu retten. Ihre Reise führt sie in acht verschiedene Schlösser voller Fallen und Feinde.

Nintendo Switch Online Dienst überschreitet 10-Millionen-Marke bei den Abos

„Vice: Project Doom“ aus dem Jahr 1991 ist ein Sidescrolling-Shooter, in der sich eine Gruppe von Untergrund-Detektiven gegen das Böse in der Welt erhebt. Officer Quinn Hart, ein Mitglied von Vice, macht sich auf die Suche nach seinem verschwundenen Kollegen Reese und stellt Nachforschungen bei der B.E.D.A. Corporation an.

Natürlich verwenden beide Spiele auch das neue Rewind-Feature, das Nintendo im Juli eingeführt hat. Dieses erlaubt es euch, eigene Fehler wieder auszubügeln, in dem ihr das Spiel kurzerhand etwas zurückspult.