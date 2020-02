Nintendo Switch Online - Neue NES- und SNES-Games für Februar 2020 bekannt

Die NES- und SNES-Klassik-Bibliothek im Abodienst von Nintendo Switch Online wird stetig erweitert. Im Februar 2020 gibt es wieder neue Spiele, die ab sofort bekannt sind und nächste Woche erscheinen.

Nintendo hat heute die neuen Games angekündigt, die schon in Kürze dem Abodienst Nintendo Switch Online hinzugefügt werden. Wenn ihr stolzer Besitzer eines Abonnements bei Nintendo Switch Online seid, erhaltet ihr die NES- und SNES-Bibliothek kostenlos obendrauf.

Das heißt also, dass ihr via Nintendo Switch Online alte Games zocken könnt. Im Gegensatz zu früheren Angeboten in den Online-Stores von Nintendo gibt es diese also im monatlichen Abo – das Nintendo-Äquivalent zu den kostenlosen Games via PS Plus sozusagen. Allerdings können diese Spiele nicht dauerhaft behalten werden, wenn euer Abo ausläuft. Also ist es nur ansatzweise mit den PS Plus-Games zu vergleichen.

Neue NES- und SNES-Games im Februar 2020

In jedem Fall wird die Bibliothek ständig mit neuen Games erweitert. Die neuen Spiele für Februar 2020 sind nun dank Nintendo bekannt. Die nachfolgenden Spiele werden nächste Woche am 19. Februar 2020 hinzugefügt:

Super Nintendo - Nintendo Switch Online:

Pop'n TwinBee

Smash Tennis

NES - Nintendo Switch Online:

Shadow of the Ninja

Eliminator Boat Duel

Falls ihr diesen Dienst in Anspruch nehmen möchtet, dann könnt ihr bei Nintendo ein Jahresabo abschließen, das euch rund 20 Euro kostet. Alternativ könnt ihr auch auf ein dreimonatiges Modell zurückgreifen, das rund 8 Euro kostet.

