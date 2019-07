Nintendo Switch Online - Neue NES-Games sind da, eure Fehler könnt ihr nun zurückspulen

Um mit der Nintendo Switch online gegen andere Spieler antreten zu können, benötigt ihr den hauseigenen Abodienst Nintendo Switch Online, der immer wieder für Kontroversen gesorgt hat.

Ein großer Teil von Nintendo Switch Online ist die klassische NES-Bibliothek, die mit einigen NES-Games daherkommt. Auf diese Datenbank haben nur Abonnenten des Abodienstes Zugriff, die die entsprechende App kostenlos herunterladen können, wenn sie ihr Abo aktiviert haben.

Im Rahmen der monatlichen Aufstockung gibt es allem voran erst einmal wieder zwei neue Spiele. In diesem Monat sind das „Wrecking Crew“ und „Donkey Kong 3“. Doch es gibt noch mehr.

Aus heutiger Sicht haben es einige Titel immer noch in sich. Nintendo hat diesbezüglich eine kleine Hilfestellung verbaut, die ab sofort in Anspruch genommen werden kann.

Die Rede ist vom neuen Rewind-Feature und hier ist der Name Programm. Wenn ihr innerhalb einer Partie einen Fehler macht, dann könnt ihr einfach ein Stück zurückspulen und seid im besten Fall wieder am Leben. Hier seht ihr, wie es im Detail funktioniert:

Starting today, you can also use the newly added Rewind feature with the entire collection of Nintendo Entertainment System - #NintendoSwitchOnline games! pic.twitter.com/G0t7hwEUTh