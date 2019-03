Nintendo Switch Online - NES-Klassiker für März bekannt gegeben

Mitglieder des Onlineservice auf Nintendo Switch kommen jeden Monat in den Genuss neuer Spieleklassiker. Auch im März dürfen sich Abonnenten von Nintendo Switch Online wieder über NES-Titel freuen. Jetzt hat Nintendo verraten, welche beiden Gratisspiele euch in diesem Monat erwarten.

Als zahlender Kunde des Onlineservice Nintendo Switch Online kommt ihr jeden Monat in den Genuss neuer Spieleklassiker aus der NES-Ära, die teilweise sogar mit Neuerungen aufwarten. Jetzt steht fest, welche beiden Titel das Line-up im März erweitern werden.

Neue NES-Spiele erscheinen am 13. März

Wie immer erscheinen die neuen Gratisspiele für Abonnenten von Nintendo Switch Online am zweiten Mittwoch des Monats, also diesmal am 13. März. Nachdem ihr euch im Februar über zwei absolute Highlights freuen durftet, fallen die neuen Spiele in diesem Monat nicht ganz so stark aus.

Mit dem Jump-'n'-Run „Kid Icarus“ erwartet euch auf der einen Seite ein absolutes Kultspiel aus dem Jahr 1987, das unserer Meinung nach dringend einen neuen Ableger verdient hätte.

Kid Icarus and StarTropics are coming to #NintendoSwitchOnline – Nintendo Entertainment System! Set up your membership now and start playing on 3/13! https://t.co/mG1dOEu0ZX pic.twitter.com/L0R4zyqOYy — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 6. März 2019

Der zweite Titel ist allerdings weit weniger bekannt. Dabei handelt sich sich um „StarTropics“, ein Action-Adventure, das hierzulande im Jahr 1992 erschien und 2008 bereits für die Virtual Console veröffentlicht wurde.

Aktuell wird spekuliert, dass Big-N „Nintendo Switch Online“ noch in diesem Jahr grundlegend verändern könnte. Von zahlreichen neuen Features, die vor allem Core-Gamer ansprechen sollen, ist derzeit die Rede. Auch SNES-Klassiker könnten schon bald folgen.