Nintendo Switch Online - NES-Klassiker für Juni stehen fest

Auch in diesem Monat dürfen sich Abonnenten von Nintendo Switch Online wieder über drei NES-Klassiker freuen. Diese wurden von Nintendo jetzt enthüllt und stehen – wie immer – ab dem zweiten Mittwoch des Monats, also dem 12. Juni, zum Download bereit.

Jeden Monat spendiert Nintendo Abonnenten von Nintendo Switch Online drei Spieleklassiker aus der NES-Ära. Jetzt steht fest, welche Spiele im Juni Bestandteil des Abos werden, die schon in Kürze heruntergeladen werden können.

Nintendo Switch Online Neue Aktion: Mit den Game-Coupons erhaltet ihr Nintendo Switch-Games paarweise vergünstigt

Die NES-Klassiker im Juni 2019

Den Anfang macht das actiongeladene Plattformer-Rennspiel „City Connection“, das ursprünglich 1985 erschien. Nach dem Einbruch in ein Farbgeschäft nehmt ihr als Clarice hinter dem Steuer eures Wagens Platz, um vor der Polizei zu fliehen und den Highway in insgesamt zwölf Leveln einzufärben.

Der zweite NES-Klassiker ist das legendäre Sidescrolling-Beat'em-up „Double Dragon II: The Revenge“, in dem Billy und Jimmy zurückkehren, um Marian zu rächen. In neun Leveln nehmt ihr es mit allerlei Straßengangs, Mutanten und Ninjas auf.

Last but not least: „Volleyball“ aus dem Jahr 1986, in dem es überraschenderweise um die namensgebende Teamsportart geht. Als eine von acht Nationen könnt ihr darin wahlweise in der Herren- oder Damen-Weltmeisterschaft um Medaillen kämpfen.

Nintendo Switch Online Ein halbes Jahr später: Immer noch ein Witz?

Die drei Spiele werden wie gehabt am zweiten Mittwoch des Monats, dieses Mal also am 12. Juni, verfügbar sein. Nintendo veröffentlichte dazu auch ein passendes Video, das erste Gameplay-Impressionen aus den Spieleklassikern liefert: