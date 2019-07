Nintendo Switch Online - Dienst überschreitet 10-Millionen-Marke bei den Abos

Nintendo verkündete die neuen Zahlen im Rahmen einer Aktionärsversammlung. Die Beliebtheit des Services bleibt demnach auf bescheidenem Niveau.

Shuntarō Furukawa, seines Zeichens Präsident des Nintendo-Konzerns, hat während der 79. jährlichen Aktionärsversammlung aktuelle Nutzerzahlen zum Online-Dienst Nintendo Switch Online verkündet. Demnach wurde dieses Jahr die Zehn-Millionen-Marke überschritten.

Nintendo Switch Online Ein halbes Jahr später: Immer noch ein Witz?

Leichter Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr

Der Service feierte im September letzten Jahres seine Premiere und verzeichnete bis zum Ende des vorigen Nintendo-Finanzjahrs 9,8 Millionen Nutzerkonten beziehungsweise entsprechende Abos. Laut Furukawa habe sich die Zahl inzwischen auf über zehn Millionen erhöht.

Nintendo Switch Online Service soll 2019 stark verbessert werden

Vergleicht man das mit ähnlichen Diensten auf Konkurrenzkonsolen, die auf ein Vielfaches an Nutzerkonten kommen, steht die bisherige Bilanz von Nintendo Switch Online natürlich in einem eher bescheidenen Licht. Stand März 2019 wurden weltweit gut 34 Millionen Einheiten der Hybridkonsole verkauft. Nicht mal ein Drittel der Anwenderschaft verfügt also bisher über ein Abo. Bleibt abzuwarten, ob das Potenzial mit geplanten Verbesserungen und Erweiterungen künftig besser ausgeschöpft werden kann.

Nintendo Switch Online bietet für 3,99 Euro monatlich oder 19,99 Euro jährlich Zugriff auf Mehrspielermodi, NES-Classic-Vollversionen, Cloud-Spielstände und exklusive Rabattaktionen.