Nintendo Switch Online - Angebot wird endlich um Super Nintendo-Spiele erweitert

Ab Donnerstag hält die 16-Bit-Ära Einzug bei Nintendo Switch Online. Nintendo wird erstmals SNES-Spiele auf der Nintendo Switch anbieten – direkt 20 Stück auf einmal.

Lange Zeit wurde es von Fans gefordert und jetzt setzt Nintendo die Wünsche um. Ab dieser Woche wird es für Nintendo Switch Online-Mitglieder nicht nur NES-Spiele geben, sondern auch Super Nintendo-Klassiker.

Das Revival des SNES auf der Nintendo Switch

Damit kommen beliebte 16-Bit-Titel wie „The Legend of Zelda: A Link to the Past“ oder „Super Metroid“ auf die Nintendo Switch. Bereits ab dem morgigen 06. September kommen die ersten SNES-Spiele in die Online-Bibliothek und Nintendo lässt sich nicht lumpen: Satte 20 SNES-Spiele auf einmal werden ab diesem Tag zur Verfügung gestellt. Das Angebot wird regelmäßig erweitert. Bei allen SNES-Spielen soll zudem die neue Rückspul-Funktion integriert sein.

Hier ist die komplette Liste der SNES-Spiele, die zuerst kommen werden:

© Nintendo

Für den richtigen Retro-Kick bietet Nintendo zudem einen kabellosen Retro-Controller an, der an das Design des originalen SNES-Controllers erinnert. Das gute Stück soll 29,99 Euro kosten. Wie die Nintendo Switch und der Pro Controller ist dieser Retro-Controller ebenfalls mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet.