Nintendo Switch Online - 6 neue Spiele im Dezember 2019 für NES und SNES

Nachdem es im vergangenen September endlich die Meldung gab, dass SNES-Spiele im Rahmen von Nintendo Switch Online Einzug auf der Nintendo Switch halten sollte, wurde das Angebot an alten Klassikern stetig erweitert.

Und auch im Dezember gibt es wieder neue Spiele. Darunter befindet sich „Star Fox 2“, das erstmals mit der SNES Classic Mini in Europa spielbar gemacht wurde. Nachfolgend haben wir eine Liste aller neuen Games sowie den Teaser-Trailer für euch eingebunden:

These classic #SuperNES and #NES games are now available for #NintendoSwitchOnline members:

Star Fox 2 ✅

Super Punch-Out!! ✅

Kirby Super Star ✅

Breath of Fire II ✅

JOURNEY TO SILIUS ✅

Crystalis ✅



Which one are you going to try first? pic.twitter.com/59jRslUx3c