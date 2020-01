Nintendo Direct - Nintendo kündigt Pokémon Direct für diese Woche an!

© Nintendo / The Pokémon Company

Diese Woche erwartet uns eine Pokémon Direct mit den neuesten Informationen zum Pokémon-Franchise. Die Präsentation wurde von Nintendo soeben offiziell angekündigt.

Nintendo kündigte soeben offiziell die erste Pokémon Direct-Präsentation für 2020 an. Und schon in dieser Woche ist es so weit.

Pokemon Direct am Donnerstag

Die Pokémon Direct wird am 9. Januar 2020 um 15:30 Uhr ausgestrahlt. Die Laufzeit wird etwa 20 Minuten betragen.

Seid am 09.01. um 15:30 Uhr bei einer neuen #PokemonDirect-Ausgabe dabei, die euch knapp 20 Minuten voller neuer Infos zu #Pokemon bietet!

Es gab bereits einige Gerüchte, dass uns in diesem Monat eine Direct erwarten würde, doch nun überrascht uns Nintendo damit, dass es keine normale Nintendo Direct wird, sondern eine Präsentation ausschließlich zum Thema Pokémon. Demnach werden Nintendo und The Pokémon Company offenbaren, welche wie das Pokémon-Jahr 2020 aussehen wird und welche neuen Pokémon-Abenteuer uns wohl erwarten.

In einer offiziellen Pressemitteilung ließ Nintendo bereits verlauten, dass neue Details zu Pokémon Schwert und Schild enthüllt werden.

Nintendo hat bereits den Stream auf YouTube vorbereitet. Wir haben ihn für euch eingebettet: