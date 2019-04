Nintendo Direct - Gerücht: Neue Ausgabe in dieser Woche?

Die nächste „Nintendo Direct“-Ausgabe könnte uns bereits diese Woche erwarten. Laut Gaming Intel will Nintendo am 11. April neue Informationen zu kommenden Spielen bekannt geben. Ob uns endlich erste Details zu „Animal Crossing Switch“ erwarten?

Laut aktuellen Gerüchten soll Nintendo diese Woche eine neue „Nintendo Direct“-Ausgabe ausstrahlen wollen. Anonyme Quellen hätten Gaming INTEL diese Informationen laut Aussagen zugespielt. Bereits in der Vergangenheit war die Seite Lieferant von solchen Informationen kommender Directs. Die Zeit wäre definitiv reif, schaut man in den brodelten Topf in der Gerüchteküche.

Nintendo Switch Best Buy listet mehrere unangekündigte Spiele mit Überraschung

Neue Nintendo Direct angeblich am 11. April

Schenkt man Gaming INTEL Glauben, soll die nächste Nintendo Direct am 11. April gezeigt werden, also diesen Donnerstag. Dabei sei angemerkt, dass es sich bislang um ein Gerücht handelt. Die Quellen von Gaming Intel machen öfters Angaben über kommende Directs, lagen aber auch nicht immer richtig. Dennoch würde eine Direct ins Muster passen: Oft strahlt Nintendo sie recht früh im Monat aus, nicht selten an Donnerstagen. Eine entsprechende offizielle Ankündigung von Nintendo würde wohl wieder kurzfristig erfolgen.

Nintendo lässt seit geraumer Zeit wieder die Gerüchteküche brodeln. Nicht nur gibt es Anzeichen, dass die Metroid Prime Trilogy, Persona 5 und einige „The Legend of Zelda“-Neuauflagen wie „A Link to the Past“ oder Twilight Princess HD auf der Nintendo Switch erscheinen sollen, auch Joker soll irgendwann in diesem Monat als Kämpfer bei Super Smash Bros. Ultimate mitmischen – wann genau, wissen wir aber immernoch nicht.

Animal Crossing Switch Offiziell enthüllt, Release im nächsten Jahr

Endlich mehr zu Animal Crossing, Luigi's Mansion 3 und Co.?

Zudem warten Fans gespannt auf weitere Informationen zu dem im letzten Herbst angekündigten Animal Crossing Switch, von dem bislang kein Ingame-Material gezeigt wurde, sowie zu Luigi’s Mansion 3, Super Mario Maker 2 oder weiteren Titeln, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Gerade konkrete Erscheinungstermine hält Nintendo noch unter Verschluss.

Was spräche zudem noch dafür, dass uns diese Tage eine Direct erwartet? Langjähriger Präsident von Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, gab kürzlich seinen Rücktritt bekannt. Seinen letzten Arbeitstag bei Nintendo soll er am 15. April haben. Ein Abschied und letzter Auftritt in einer Direct vor seinem Ruhestand wäre recht passend.

Was würdet ihr in der nächsten „Nintendo Direct“-Ausgabe gerne sehen wollen?