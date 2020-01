Nintendo Direct - GameStop: Neue Nintendo Switch-Platzhalter deuten auf Nintendo Direct hin

GameStop listet in den firmeninternen Datenbanken 12 neue, unbekannte Nintendo Switch-Spiele. Dies gibt einen Hinweis darauf, dass uns bald eine neue Nintendo Direct erwarten könnte.

Es kommt häufig vor, dass Händler wie GameStop oder Amazon vor einer Nintendo Direct eine Reihe von SKUs („Stock Keeping Units“) für die Nintendo Switch listen – also kommende Switch-Spiele, die noch nicht näher bekannt sind. Genau das hat GameStop nun getan und listet ein Dutzend neuer, unbekannter Nintendo Switch-Spiele.

Animal Crossing: New Horizons Zu Neujahr gibt es einen Blick auf das Cover und einen neuen Trailer

Eine Nintendo Direct dürfte demnach nicht mehr fern sein und tatsächlich hat es Nintendo schon fast zur Tradition werden lassen, zum Start des neuen Jahres eine Nintendo Direct auszustrahlen. Seit 2016 wurde jedes Jahr im Januar oder Februar eine größere oder kleinere Direct gesendet.

Ob wir in diesem Januar wirklich mit einer neuen Nintendo-Präsentation überrascht werden, steht aber noch in den Sternen. Offiziell ist noch nichts bestätigt.

Zelda: Breath of the Wild 2 Könnte das Spiel schon 2020 erscheinen?

Das First-Party-Line-up von Nintendo sieht für 2020 noch recht karg aus. Im März erscheint Animal Crossing: New Horizons. Danach sind keine großen Releases mehr terminiert. Demnach dürfte Nintendo in einer kommenden Nintendo Direct Licht ins Dunkel bringen.

GameStop system doing it’s usual pre-direct new SKU listings 😏.



We starting 2020 strong 👀~ pic.twitter.com/CA2whpU0l7