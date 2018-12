Nintendo 3DS - Neues System-Update 11.9.0-42U veröffentlicht, Patchnotes

Ein neues System-Update für den Nintendo 3DS wurde veröffentlicht. Sie wird mit der Versionsnummer 11.9.0-42U deklariert. Wir haben alle Informationen zum Download sowie die offiziellen Patchnotes.

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein neues System-Update für den Nintendo 3DS veröffentlicht. Dieses hört auf die Versionsnummer 11.9.0-42U und kann fortan heruntergeladen werden.

Das Update sollte in der Regel automatisch heruntergeladen werden, lediglich die Installation muss manuell bestätigt werden. Ihr könnt das Update über die Systemeinstellungen erzwingen.

Was macht das neue Nintendo 3DS Update?

Wie so oft fallen die offiziellen Patchnotes überaus dürftig aus. Nintendo erklärt lediglich folgendes:

„Weitere Verbesserungen der Gesamtstabilität des Systems und andere geringfügige Anpassungen wurden vorgenommen, um die Benutzererfahrung zu verbessern.“

Allerdings haben Dataminer herumschnüffeln können und diverse Details zum Update entdecken können. So wurden Änderungen am Internet Browser sowie an der Hotspot-Liste für die Nintendo Zone festgestellt.

