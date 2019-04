Ni no Kuni - Erster Trailer zum Animationsfilm veröffentlicht

Die Welt des JRPGs „Ni no Kuni“ wird verfilmt. Bereits im Sommer soll der Animationsfilm zu den beiden Rollenspielen von Level 5 in Japan erscheinen, jetzt präsentiert sich der Anime in einem ersten Trailer, der nicht nur bei Fans von Studio Ghibli Anklang finden dürfte.

Die beiden JRPGs Ni no Kuni und Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs gehören zweifelsohne zu den besten modernen Vertretern ihrer Zunft. Bereits im Februar kündigte Level 5 eine Anime-Umsetzung der Rollenspiele an, die schon im Sommer in Japan erscheinen soll.

Erster Trailer zum Ni no Kuni-Anime

„Ni no Kuni“ und sein gefeierter Nachfolger aus dem vergangenen Jahr erfreuen sich bei JRPG-Fans enormer Beliebtheit. Immerhin punkten die Abenteuer mit einer genialen Spielbarkeit und einem großartigen Anime-Grafikstil. Kein Wunder, immerhin zeigte sich das legendäre Studio Ghibli für den ersten Serienteil verantwortlich, der bereits im Jahr 2010 für die PlayStation 3 erschien.

Im Februar kündigte Entwickler Level 5 einen Animationsfilm zur Reihe an, der im Universum von „Ni no Kuni“ angesiedelt ist, allerdings eine neue Geschichte erzählen soll. Jetzt gibt es einen ersten Trailer zum Film zu sehen.

Das alleine reicht bereits für Anime-Fans aus, um hellhörig zu werden. Doch es wird noch besser: Das Drehbuch stammt aus der Feder des Level 5-CEOs Akihiro Hino, während der ehemalige Ghibli-Zeichner Yoshiyuki Momose für die Regiearbeit zuständig ist. Für die musikalische Umsetzung zeigt sich Joe Hisaishi verantwortlich, der Ghibli-Fans ebenfalls bestens bekannt sein dürfte.

Konkrete Details zur Handlung oder ob wir in dem Film ein Wiedersehen mit Figuren aus den beiden Rollenspielen feiern werden, gibt es bislang nicht.

Bereits zuvor hatte Level 5 Spielen wie „Professor Layton“ oder „Yokai Watch“ eine Anime-Umsetzung spendiert und auch der erste Trailer zu „Ni no Kuni“ macht Lust auf mehr. Der Film soll bereits im Sommer 2019 in Japan anlaufen. Ob es der Anime in einer synchronisierten Form auch nach Deutschland schaffen wird, ist allerdings bislang noch unklar.