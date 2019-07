Netzkultur - User wollen Area 51 stürmen: Facebook-Event sorgt für Netzphänomen und lustige Memes

Eine Social-Media-Veranstaltung sorgt derzeit für Aufruhr im Netz. Die User wollen Area 51 stürmen und schauen, was am Mythos UFO und Aliens dran ist. Die Idee entwickelt sich zu einem globalen Netzphänomen.

Das Internet und die User, die auf sämtlichen Plattformen aktiv sind, kommen immer wieder auf die fragwürdigsten Einfälle. Jüngst tat sich ein neues Ereignis via Facebook auf, das aktuell eine Menge Aufmerksamkeit generiert.

User wollen Area 51 stürmen

Die Facebook-Veranstaltung „Storm Area 51, They Can't Stop All of Us“ fand binnen kürzester Zeit hohen Anklang bei den Usern auf Social Media. Sie ruft dazu auf, die Area 51 zu stürmen. In der Beschreibung heißt es:

„Wir treffen uns bei der Touristenattraktion Area 51 Alien Center und koordinieren unseren Einmarsch. Wenn wir wie Naruto rennen, können wir uns schneller bewegen als ihre Kugeln. Lasst uns deren Aliens ansehen.“

Dieser Veranstaltung haben bereits über 820.000 Menschen eine Zusage erteilt. Angedacht ist das Event für den 20. September 2019 zwischen 3 und 6 Uhr (PDT).

Dazu sei gesagt, dass die sogenannte Area 51 mittlerweile selbst zu einem bemerkenswerten Phänomen geworden ist. Jährlich reisen unzählige Besucher zum Area 51 Alien Center, um den Mythos „Aliens in Area 51“ auf den Grund zu gehen. Bei vielen „Alienfans“ hat das schon fast Kultstatus.

Im Jahre 2013 hat die US-Regierung jedenfalls erstmals von offizieller Seite aus durch den Geheimdienst CIA bestätigt, dass es die Area 51 am Groom-Lake-Salzsee in Nevada wirklich gibt. Dort sollen neue Experimentalflugzeuge getestet werden. Doch was dort im Detail passiert, ist bis heute ein Geheimnis.

Netz zu Scherzen aufgelegt

Dass es sich jedoch um eine schlechte Idee handeln dürfte, die Area 51 zu stürmen, sollte hingegen jedem klar sein. Immerhin handelt es sich hierbei um ein militärisches Sperrgebiet, das von der United States Air Force und dem US-amerikanischen Verteidigungsministerium kontrolliert wird. Es ist also mit Waffengewalt zu rechnen, wenn man sich dem Komplex unrechtmäßig nähert.

Das hält die globale Netzkultur jedoch nicht davon ab, das Ereignis mit entsprechenden Memes zu kommentieren, was es mehr und mehr zu einem globalen Netzphänomen ausarten lässt. Wir haben euch ein paar exotische Ergüsse herausgesucht:

me and the boys fighting alien dinosaurs after the area 51 raid #Area51memes #Area51 pic.twitter.com/soVm6HIW2O — αLΣ0NΩ 🍥 (@vielleichtLeon) 14. Juli 2019

Me and the Aliens crawling under Area 51 so we could escape without getting caught #Area51memes pic.twitter.com/MTURJuJ7lw — Nick Gurr (@daengwhore) 14. Juli 2019

Everyone charging into Area 51 while trying to avoid being shot to free the aliens#area51 #Area51memes #area51raid pic.twitter.com/vuSRp9kmeB — 𝕂𝕚𝕜𝕚 ♡ (@shinyscorbunny) 14. Juli 2019

Us walking out of Area 51 without any aliens #Area51memes pic.twitter.com/qt0dXxXCRy — kayne wast (@AlphaAutismo) 14. Juli 2019

Us Raiding Area 69 with our new alien gear after raiding Area 51 #Area 51 #Area51memes pic.twitter.com/FSd0tPD6es — ShutUpBoomer (@dnmsksme) 14. Juli 2019

#Area51memes

F R E S H S T O L E N pic.twitter.com/8aBRvb64Oi — Víctor Aguirre (@ramoncito1127) 14. Juli 2019

When you at Area 51 tryna get a uber back home...#Area51 #Area51Memes pic.twitter.com/UqkHnz09Fc — Jonathan Patterson (@Jonatha01389478) 14. Juli 2019

Me stealing all the alien tech at area 51 while the others are busy clapping alien cheeks #Area51memes pic.twitter.com/pHTKWRCfFj — Sam L Jackson (@Shvmmu) 13. Juli 2019

Me trying to dodge the bullets as I escape Area 51 with my alien #Area51memes



pic.twitter.com/mf0A4pGXnm — abbie🌻 (@absinners) 13. Juli 2019

me trying to sneak into area 51 without setting off a landmine and being detected by the guards #Area51memes pic.twitter.com/InYPNjnjXq — your name (@okimtiredlol) 13. Juli 2019

My alien on his first day of school, having no idea how to act normal #Area51memes #Area51 pic.twitter.com/O9Y29bwuQA — bol bol son🥭 (@nicksimpsn) 13. Juli 2019

my alien waking me up at 3am asking for my netflix password #Area51memes pic.twitter.com/67AbjPrVPn — 【 d α m í α n 】 (@spookylemons) 13. Juli 2019

my new alien trying to play it cool when we get pulled over leaving #Area51 #area51memes pic.twitter.com/zqdOxVnDGY — faith😚 (@Faith1016_) 13. Juli 2019