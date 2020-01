Netzkultur - Trauer um Kobe Bryant: NBA 2K20 und Gamer gedenken der Basketball-Legende

Die Sportwelt hat einen Star verloren. Basketball-Legende Kobe Bryant verstarb bei einem Helikopter-Absturz. Die Trauer um den Lakers-Spieler reicht um die ganze Welt. Die Entwickler und Spieler von „NBA 2K20“ erweisen Bryant dabei auf ihre ganz eigene Weise ihren Respekt.

Am Sonntag kamen die Basketball-Legende Kobe Bryant (41), seine zweitälteste Tochter Gianna (13) und sechs weitere Personen bei einem tragischen Helikopterabsturz in Kalifornien ums Leben. Die schockierende Nachricht über den Tod des ehemaligen Lakers-Spielers sorgt weltweit für große Trauer.

Trauer um Kobe Bryant

Kobe Bryant spielte von 1996 bis 2016 als Shooting Guard bei den Los Angeles Lakers und erzielte mit der Mannschaft fünf NBA-Titel. Außerdem wurde er 15 Mal in die All-NBA-Team-Auswahl gewählt, was lediglich den besten Spielern vorbehalten ist. Bryant gilt als Legende in der Basketball-Welt, nun hinterlässt er eine Frau und drei Töchter.

Zahlreiche Sportler und Mitspieler von Bryant sowie Coaches und auch Stars tun ihre Trauer kund. Die Entwickler von „NBA 2K20“ gedenken Bryant auf ihre eigene Weise. Sie zollen Bryant sowohl über Social Media als auch innerhalb des erfolgreichen Sportspiels Tribut. Eine Nachricht informiert von Kobe Bryants Tod, wenn das Spiel gestartet wird. Dasselbe Bild ist zudem an mehreren Anzeigen im MyPlayer Online Hub zu sehen.

RIP to a Legend. Thank you for your many contributions on and off the court. You are greatly missed pic.twitter.com/XesYS63Uhp — NBA 2K20 (@NBA2K) 26. Januar 2020

A very respectful tribute to Kobe Bryant can be seen when loading up 2K pic.twitter.com/FLKK7McELW — Shake4ndbake (@ItsShake4ndbake) 26. Januar 2020

Die Spieler von „NBA 2K20“ halten diese Geste für einen respektvollen Tribut und trauern ebenfalls um den verstorbenen Basketball-Star. So versammeln sich viele in Lakers-Kleidung im Online-Bereich.

My bro sent me this video of players paying their respects for Kobe on 2k pic.twitter.com/HaHU1wRhKO — (◡‿◡❀) (@beeniicole) 26. Januar 2020

Im MyCareer Mode von „NBA 2K17“ ist außerdem ein Intro-Video zu finden, dass Kobe Bryant gemeinsam mit Schauspieler Michael B. Jordan („Creed – Rocky’s Legacy“) zeigt.