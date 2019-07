Netzkultur - Der Trailer zur Cats-Verfilmung löst Grauen im Internet aus und bringt urkomische Memes hervor

Der erste Trailer zur Musical-Verfilmung „Cats“ ist erschienen. Das Internet reagiert alles andere als begeistert und teilt seine lustigsten Reaktionen in Form von Memes.

„Cats“ ist eines der bekanntesten Musicals aller Zeiten. Tom Hooper, Regisseur der Filme „Les Misérables“ und „The Kings Speech“, nahm sich das bizarre Stück nun vor und möchte es auf die große Leinwand bringen. Doch der erste Trailer löst alles andere als positive Reaktionen im Netz aus. Was Twitter und Co. denken, verraten wir euch jetzt.

Gruseliger als Es

Das Musical „Cats“, geschrieben von Andrew Lloyd Webber, ist eines der am längsten aufgeführten Stücke auf dem Broadway. Doch bisher gab es noch keine Verfilmung des Materials, da das Stück für seinen sehr bizarren narrativen Stil und außergewöhnliche Kostüme bekannt ist. Doch Tom Hooper, Regisseur des Oscar-Gewinners „Les Misérables“, nahm sich der Herausforderung an und bringt im Dezember das Stück mit innovativer CGI-Technologie in die Kinos.

Für das Internet scheint die spezielle Wahl der Umsetzung aber einfach zu viel zu sein. Zwar kann die Verfilmung bekannte Schauspieler vorweisen, unter anderem Taylor Swift, James Corden, Idris Elba („Fast and Furious: Hobbs and Shaw“), Rebel Wilson („Glam Girls“), Judi Dench („James Bond“) und Ian McKellen („Der Herr der Ringe“), die Spezialeffekte wirken für viele Zuschauer jedoch zu außergewöhnlich.

So teilten die verwirrten Twitter-User ihre Meinungen und bringen uns damit wirklich zum Lachen:

Das Musical „Cats“ ist in seiner Originalform schon sehr außergewöhnlich, für Fans der Vorlage wirkt die Verfilmung also in seiner Form einigermaßen passend. Andere wiederum sagen, der Trailer sei gruseliger als die ebenfalls veröffentlichte neue Vorschau von Es: Kapitel 2. Was meint ihr? Bildet euch eure eigene Meinung und lasst sie uns gerne in den Kommentaren wissen.