Netzkultur - Neue Meme-Welle durch Start des Area 51-Raids ausgebrochen

Der Start des Area 51-Raids, oder zumindest der gleichnamigen Facebook-Veranstaltung, lässt das Internet kreativ werden. Die User kommentieren das Geschehen erneut mit aberwitzigen Memes. Diese Bilder und Videos solltet ihr auf keinen Fall verpassen!

Aktuell findet das große Area 51-Raid-Event in Rachel, Nevada statt. Der Startschuss zum spaßig gemeinten Facebook-Event fiel am gestrigen Tage und wie es zu erwarten war, ließen die ersten Memes nicht lange auf sich warten.

In die Geschichtsbücher der popkulturellen Memes könnte wohl der erste Naruto-Runner eintreten, der vor laufenden Aufnahmen von ABC1 News in alter Naruto-Manier durchs Bild geflitzt ist.

Neue Area 51-Memes durch Eventstart

Doch das war noch längst nicht alles. Die Einfälle der globalen Netz-Community sind teilweise nicht von schlechten Eltern. Wir binden euch nachfolgend eine handverlesene Auswahl ein und wünschen viel Spaß.

Und am Ende liegen sie sich alle in den Armen und trinken sich eine #nukacola #Area51 #area51raid pic.twitter.com/pvvaX9evvk — gRim (@gRim57995803) September 20, 2019

#Area51 guards when they hear the anime music outside getting louder pic.twitter.com/MtSKHvB4v7 — 𝐀𝐧𝐢𝐦𝐞 🌙 (@AnimeCoIIective) September 20, 2019

We all expected some shocking revelations to come out of the #Area51 raid. What they found was much, much worse. 👽 pic.twitter.com/iIkrpv94oA — Man of Mayhem 🤪 (@fabiangib) September 21, 2019

me watching everyone storm #Area51 knowing that the real attack is april 20th on area 52 pic.twitter.com/5h3bDvSEIj — Casual_Cosplays (@CasualCosplays) September 20, 2019

My alien that I rescued from #Area51 escaping after I gave him a half a xanny bar and showed him hentai pic.twitter.com/jFOe4pZR0g — nøctis 🐝 (@noctis_xs) September 21, 2019

#Area51 Raid is tomorrow.

Here is how I imagine the guy live streaming it will be. pic.twitter.com/KICVKEqlph — Chowder908 (@LazyGenGamers) September 19, 2019

Folks, I’m afraid the government is aware of the #Area51 raid plan, and they’re moving all of the spaceships out of the facility. pic.twitter.com/PLloR5DuiW — J. Robertson (@JRobertsonMS) September 16, 2019

