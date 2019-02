Netzkultur - Gronkh, PietSmiet, Unge und Co. regen zum Protest gegen Artikel 13 und Upload-Filter an

Der Wiederstand der Bevölkerung innerhalb der EU gegen Artikel 13 und die Upload-Filter wächst und wird sich in der nächsten Zeit wohl nicht mehr nur noch auf das Internet und andere Medien beschränken. Zahlreiche reichweitenstarke YouTuber und Influencer regten nach der gestrigen Einigung für einen finalen Gesetzesentwurf dazu an, auf die Straßen zu gehen und zu protestieren.

Am Mittwochabend haben sich das europäische Parlament, die Kommission und der Rat der Mitgliedstaaten in dem sogenannten Trilog auf einen finalen Text zur Urheberrechtsreform geeinigt. Die Reform impliziert Artikel 13, der Upload-Filter für sämtliche Plattformen und Webseiten vorsieht sowie Artikel 11 mit einem Leistungsschutzrecht für Presseverleger.

Die finale Abstimmung über diese Reform im EU-Parlament wird Ende März oder Anfang April stattfinden. Wird die Reform angenommen, haben die Mitgliedstaaten der EU zwei Jahre Zeit, um die Richtlinien in nationales Recht umzusetzen. Damit könnte sich das Internet, wie wir es kennen, im Jahre 2021 grundlegend verändern.

Damit es gar nicht erst so weit kommt, haben auf der Seite Change.org bereits mehr als 4,7 Millionen Menschen bei der entsprechenden Petition "Stoppt die Zensurmaschine - Rettet das Internet!" ihre Unterschrift abgegeben. Die Petition gegen Artikel 11 und 13 wird am kommenden Montag der SPD-Finanzministerin Katarina Barley übergeben. Dem Spiegel teilte die Politikerin am Donnerstag mit, dass man zwar eindeutige Regeln schaffen möchte, "Solche neuen Regelungen müssen aber verhältnismäßig sein."

Netzkultur Die extremste Version von Artikel 13: Justizministerin Katarina Barley nimmt Montag offiziell Petition entgegen

Außerdem nutzen immer mehr Youtuber, Streamer und Influencer ihre Reichweite, um ihrem Ärger über Artikel 13 Luft zu machen und die eigene Community über die möglicherweise kommende Reform aufzuklären.

Beispielsweise schrieb Erik "Gronkh" Range, der mit 4,8 Millionen Abonnenten der größte deutsche Let's Player auf YouTube ist, auf Twitter:

"'Ein Land in dem wir gut und gerne leben' funktioniert sicherlich nicht mit einer koalitionsbrechenden, das Volk und die Zukunft des eigenen Landes für Lobby-Interessen mit Füßen tretenden Partei, danke. #NieMehrCDU"

Damit bezieht sich Range auf den Fakt, dass sich die Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD mit der Einigung auf den finalen Text in einen direkten Konflikt zu ihrem Koalitionsvertrag begeben hat, der noch kein Jahr alt ist und „Upload-Filter“ explizit als unverhältnismäßig ablehnt.

Außerdem fragt er in einem weiteren Tweet:

"Ist eigentlich bekannt, ob Demos organisiert werden? Online-Petitionen schließt man mit dem roten X und bewirken nichts, wenn alte, käufliche Menschen keine Ahnung vom #Neuland haben. Möchte meinen Frust gerne auf die Straße tragen.Persönliche Meinung.#NieMehrCDU"

Der Hashtag #NieMehrCDU platzierte sich innerhalb von kürzester Zeit auf Platz eins der deutschen Twitter-Trends. Auf Platz drei gesellte sich außerdem der Hashtag #niewiederCDU dazu.

Auch andere reichweitenstarken YouTuber wie Die Lochis, Sep von PietSmiet, Sturmwaffel, Rewinside, HerrNewstime und Unge machten auf Twitter, Facebook, YouTube und Co. auf Artikel 13 und die damit einhergehenden Einschränkungen aufmerksam. Außerdem regten die Influencer zu Protesten gegen die EU-Urheberrechtsreform außerhalb des Internets auf den Straßen von Deutschland an.

Was können wir tun?

Ihr könnt eure Abgeordneten kontaktieren sowie eure Wahlkreisbüros anrufen und verlangen, dass dieser Deal abgelehnt wird und diese gegen die Reform stimmen. Die finale Abstimmung findet, wie bereits oberhalb erwähnt voraussichtlich Mitte April statt, also einen Monat vor den Europawahlen am 26. Mai.

Außerdem könnt ihr euch der mit 4,7 Millionen Unterstützern größten Petition aller Zeiten anschließen.

„Eine Million Stimmen wurden leider ignoriert. Wir brauchen für die nächste Abstimmung so viele Unterzeichner wie möglich. Es finden noch die letzten Treffen des Trilogs bis Ende Februar statt. Dann wird der geänderte Text dem EU-Parlament zur finalen Abstimmung übergeben. Im März/April wird es nach der vermutlichen Annahme dieser Version an den jeweiligen EU-Mitgliedsländern liegen, die Gesetze so weit anzupassen oder neu zu formulieren, dass sie der EU-Richtlinie entsprechen.“

Hier geht's zur Petition!