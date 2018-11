Netzkultur - Ehrenmann ist das Jugendwort des Jahres 2018

Es ist endlich soweit, das Jugendwort des Jahres 2018 steht endlich fest. Eine vom Langenscheidt-Verlag auserwählte Jury hat sich in diesem Jahr für die Bezeichnung „Ehrenmann / Ehrenfrau“ entschieden.

Der federführende Langenscheidt-Verlag erklärte, dass man mit „Ehrenmann / Ehrenfrau“ eine Person bezeichnet, die „etwas Besonderes für dich tut“. Die Jury wählte das Wort aus einer Auswahl an zehn Nominierten, die sich zuvor im Online-Voting der Internet-Nutzer durchsetzen konnten.

Zur Top 10 gehörten inklusive „Ehrenmann / Ehrenfrau“ folgende Wörter: