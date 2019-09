Netzkultur - Area 51-Raid: 60-Jährige betritt das Sperrgebiet

Während der Großteil der Anreisenden in Rachel, Nevada ausgelassen feiert, hat eine Frau die Sperrzone betreten und wurde festgenommen. Demnach gab es einige Verhaftungen beim Facebook-Event, das sich um den Area 51-Raid handelt.

Das Facebook-Event, bei dem die Rede vom Ansturm auf Area 51 die Rede war, hat schlussendlich dafür gesorgt, dass die Anreisenden friedlich in Rachel, Nevada vor den Toren der Sperrzone kampieren. Die Stimmung vor Ort ist durchaus positiv, wie die Bilder seit Freitag zeigen:

Bislang gab es nur wenige Zwischenfälle, bei denen es wirklich zu Festnahmen gekommen ist. So wurden bereits zwei YouTuber vor dem Start des Events in der Sperrzone gesichtet und festgenommen, während andere aufgrund kleinerer Vergehen wie sträfliches Urinieren in der Nähe verhaftet wurden.

60-Jährige durchschreitet Sperrzone

Doch ein Video macht derzeit die Runde. Eine 60-jährige Frau aus Kalifornien hat scheinbar kein Problem mit den stafrechtlichen Konsequenzen, die sie durch das Betreten der abgesperrten Zone trifft. Sie ist ganz entspannt durch die Tore marschiert.

Von über 800 Besuchern, die sich in der Nähe der Tore aufhielten, hat sie den Schritt gewagt. Das wurde sogar in einem Video festgehalten. Ihr könnt es euch also hier ansehen:

Nobody:



Karen: I need to speak to the Area 51 manager! pic.twitter.com/mGIyE3L0Vk — 💫 Free Memes💫 (@DailyMemesPlug) September 22, 2019

Für den Ärger muss sie sich nun dem Hausfriedensbruch stellen und 1000 US-Dollar Strafe entrichten. Der Lincoln County Sherrif namens Kerry Lee hat sich erneut zu Wort gemeldet, der bereits zu den anderen Festnahmen Stellung bezogen hatte. Er erklärt gegenüber dem Reno Gazette Journal, dass sie in den Tagen nun eine Menge zu tun hatten, um zu gewährleisten dass niemanden etwas passiert. Zu der Festnahme kommentiert er:

„Sie hat uns erzählt, dass sie es macht. [...] Sie wollte es tun und dann ist sie einfach durchgelaufen.“

Die Internet-User nehmen es wie so oft mit Humor. Eine weitere Meme-Welle ist durch das Event ausgebrochen, von denen wir euch die wichtigsten und lustigsten zusammengefasst haben:

